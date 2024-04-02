السعودية.. إعلامي يواجه انتقادات لاذعة بعد سؤال ضيفه عن زوجته (فيديو)

واجه مقدم برنامج حواري في السعودية، انتقادات لاذعة بعد سؤاله لضيفه عن طول زوجته، حيث اعتبره كثيرون تصرفاً محرجاً أو مسيئاً وطالبوه بالاعتذار.

وكان "أبو بسمة" وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ضيفاً على برنامج حواري ليحكي فيه عن محتواه المنوع الذي يقدمه لمتابعيه، عندما وجه له المذيع السؤال عن طول زوجته لكونه من قصار القامة.

ولم يبدي الضيف المشهور والمحبوب في المملكة، انزعاجه من السؤال، لا بل أجاب بأنه يندرج ضمن الحياة الخاصة، وبدا متفهما لفضول الجمهور في طرح أسئلة كهذه.

لكن ردود الفعل عند جمهور أبو بسمة كانت مخالفة، وانتقد كثير من أصحابها مقدم البرنامج على ذلك السؤال.

وكتب أحد المدونين في موقع "إكس" معلقاً على اللقاء: "مفروض يعطون دروس في اللقاء وأسلوب الحوار وانتقاء أسئلة قبل تقديم بعضهم كإعلاميين: يستضيف شخص لديه نقص في الهرمون ويسأله كم طول زوجتك؟ رد عليه بكل رقي وبرود الله يكثر خيره".