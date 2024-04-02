بـ"أوامر عُليا".. قطع الصوت على محمد رمضان في حفل سحور بمصر

انفعل الفنان المصري محمد رمضان على مدير فندق شهير بمصر لقطع الصوت عليه أكثر من مرة خلال غنائه في حفل سحور أقامته شركة "اتصالات" الذي يقود رمضان حملتها الإعلانية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحمد رمضان وهو يتحدث مع مدير الفندق، قائلا: "السيد مدير الأوتيل، أنا عارف إنه غصب عن حضرتك، ليه عايز تقفل الصوت ليه، مستقصدنا ليه؟ أنا عارف أمر جاي لحضرتك إقفل علشان محمد رمضان موجود".

وردّ مدير الفندق على محمد رمضان مؤكدا أنه "لم يتلق أوامر من أحد وأن ما حدث هو عطل فني"، ليحتدّ محمد رمضان عليه بصوت عال: "أنا عارف أنا بقولك إيه.. ليه؟ إديني سبب واحد".

على صعيد آخر، يغيب الفنان محمد رمضان عن الموسم الرمضاني الجاري، بعد النجاح المبهر الذي حققه محمد رمضان في الموسم الماضي من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، وكان مقررا أن يقدم هذا العام الجزء الثاني من المسلسل إلا أن المشروع تأجل.