مصرع بلوغر مصرية في حادث سير مروع
لقيت بلوغر مصرية، معروفة باسم "روكا"، مصرعها في حادث سير مروّع بعد أن اختلت عجلة القيادة بها أثناء قيادتها سيارة، وسقطت من أعلى جسر في العاصمة القاهرة، ما تسبب بوفاتها على الفور.
ووفق وسائل إعلام محلية، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من شهود، أكدوا من خلاله سقوط سيارة من أعلى الجسر، وعلى الفور انتقلت الدوريات الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث.
وتبين في تحقيقات أولية أنه أثناء سير البلوغر روكا اختلّت عجلة القيادة، مما أدى إلى اصطدام سيارتها بالسور وسقوطها في شارع جسر السويس.
وتوفيت البلوغر المصرية على الفور في موقع الحادث، وتم نقل جثمانها إلى التشريح، والوقوف على ملابسات الحادثة.