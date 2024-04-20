مصرع بلوغر مصرية في حادث سير مروع

لقيت بلوغر مصرية، معروفة باسم "روكا"، مصرعها في حادث سير مروّع بعد أن اختلت عجلة القيادة بها أثناء قيادتها سيارة، وسقطت من أعلى جسر في العاصمة القاهرة، ما تسبب بوفاتها على الفور.

ووفق وسائل إعلام محلية، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من شهود، أكدوا من خلاله سقوط سيارة من أعلى الجسر، وعلى الفور انتقلت الدوريات الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث.