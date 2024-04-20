رغم وفاته في الجزء الرابع.. حمادة هلال يعلن عن جزء خامس من "المداح"‎

أعلن الفنان المصري حمادة هلال، عن جزء خامس من مسلسل "المداح"، رغم الحديث أخيرا عن أن الجزء الرابع هو الجزء الأخير في المسلسل، بسبب موت بطله "صابر المداح"، الذي يجسد شخصيته الفنان حمادة هلال في الحلقة الأخيرة.

وخلال حضور حمادة هلال إحدى الحفلات، سأله أحد الحضور عما إذا كان هناك جزء خامس من المداح أم لا، ليرد حمادة هلال، قائلا: "إن شاء الله.. أي خدمة".

وشهدت الحلقة الأخيرة من الجزء الرابع من "المداح" التي عرضت في الموسم الرمضاني 2024، أحداثا مثيرة؛ إذ انتهت بمقتل صابر المداح على يد عدوه اللدود سميح الجلاد، بعد معركة اندلعت بينهما؛ إذ استخدم صابر إرث جده وهو السيف الذي كان يحارب به الشر، لتنتهي المعركة بمقتل صابر؛ الأمر الذي جعل المشاهدين يظنون أنه الجزء الأخير من المسلسل.

ويبدو أن المخرج ترك النهاية مفتوحة، ليكون بإمكانه تقديم جزء جديد من المسلسل، في حال تم الاتفاق على ذلك من خلال المشهد الأخير من المسلسل، فبعد أن مات صابر وتم دفنه، نزلت كرة من نور من السماء إلى قبره، ليفتح صابر عينيه داخل القبر وينتهي الجزء الرابع، بمشهد مشوّق يوضح احتمالية وجود جزء خامس من المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا بأجزائه الأربعة.

ولاقى هلال انتقادات بسبب إصراره على تقديم المسلسل نفسه كل عام، دون التطرق إلى أفكار جديدة، ورغم ذلك يعد مسلسل "المداح" من أكثر المسلسلات التي حققت نجاحا خلال الأعوام الماضية.