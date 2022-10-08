تشيفرين سيسعى لولاية ثالثة برئاسة "يويفا" في 2023

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم السبت، أن رئيسه الحالي ألكسندر تشيفرين سيسعى لولاية ثالثة في منصبه خلال الجمعية العمومية المقبلة في البرتغال العام المقبل.

وجاء الإعلان على هامش اجتماع أعضاء "يويفا"، اليوم السبت، في فرانكفورت، حيث ناقشوا مستقبل التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم للرجال وللسيدات.

وقال يويفا: "استغل رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين الفرصة ليشكر شخصيا كل الاتحادات البالغ عددها 55 على الخطابات التي تلقاها في الأسابيع الأخيرة بخصوص الانتخابات المقبلة، ويؤكد رسميا أنه سيسعى لولاية جديدة في الجمعية العمومية المقبلة لليويفا بالبرتغال 2023".

وانتُخب تشيفرين رئيسا سابعا لليويفا في 2016 خلفا لميشيل بلاتيني، الذي عوقب بمنعه من إدارة شؤون اللعبة في 2015 بسبب مخالفات أخلاقية اضطر على إثرها للاستقالة من منصبه بعدما خسر طعنا ضد الإيقاف.

وكان تشيفرين، وهو محام من سلوفينيا، قد فاز بالتزكية في 2019 بولاية جديدة تمتد لأربع سنوات.

وواجه تشيفرين، البالغ 54 عاما، أكبر تحديات ولايته في أبريل نيسان 2021 عندما حاولت الفرق الكبرى في أوروبا إقامة دوري السوبر الأوروبي.

ومثلت البطولة تهديدا مباشرا لدوري أبطال أوروبا التي ينظمها اليويفا، وطالب تشيفرين الجماهير واتحادات كرة القدم والحكومات بنبذ "الاقتراح المشين الذي يخدم مصالح شخصية".

وقاد تشيفرين أيضا جبهة المعارضة لخطط الاتحاد الدولي (الفيفا) لإقامة نهائيات كأس العالم كل عامين بدلا من أربع سنوات.