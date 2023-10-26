أفضل 10 أطعمة غنية بالحديد

يعتبر الحديد أحد المعادن الضرورية جدًّا للجسم، إذ يدخل في تكوين بروتين الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى كافة خلايا الجسم، وله العديد من الوظائف.

ووفقًا لموقع "eatthis"، أشار الخبراء إلى أنه عندما لا تحصل على ما يكفي من الحديد بانتظام، تصبح خلايا الدم الحمراء أصغر حجمًا، ما يعني أن الدم لن يكون قادرًا على حمل الكمية العادية من الأكسجين من رئتيك إلى أجزاء أخرى من الجسم. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو ما يؤدي إلى إرهاق الجسم وضعفه.

هناك الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، ومنها: