العثور على مستويات رصاص "غير آمنة" في القرفة المطحونة

تحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن بعض منتجات القرفة المطحونة التي تباع في بعض متاجر التخفيضات تحتوي على "مستويات مرتفعة من الرصاص".

وفي تنبيهها للسلامة يوم الأربعاء، قالت الوكالة الفيدرالية إنه يجب على المستهلكين التخلص من منتجات التوابل، والتي يتم بيعها في متاجر التجزئة. كما توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الشركات المصنعة باستدعاء جميع المنتجات المتأثرة.

ووفق موقع "اكسيوس"، يزداد التهديد عند العلم بأن الأطفال هم أكثر عرضة للتسمم بالرصاص من البالغين؛ لأن أجسامهم لا تزال في طور النمو، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "لا تظهر على معظم الأطفال أعراض فورية واضحة"، مشيرةً إلى أن الآباء الذين يشعرون أن أطفالهم ربما تعرضوا للرصاص يجب أن يتحدثوا إلى طبيب أطفالهم بشأن إجراء فحص الدم.

من هنا يأتي تنبيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد أشهر من سحب أكياس عصير التفاح بالقرفة المرتبطة بمئات الحالات من حالات التسمم المحتملة بالرصاص لدى الأطفال.

ويشير إشعار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الأربعاء، إلى أن منتجات القرفة المطحونة تحتوي على مستويات رصاص تتراوح بين 2.03 إلى 3.4 جزء في المليون، وهو أقل بكثير من أكياس الهريس التي تم سحبها، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "لا تعرف كيف أصبحت هذه المنتجات ملوثة بالرصاص".