غوارديولا: دي بروين أحرز هدفا رائعا في شباك برايتون لكنه لم يقدم أفضل أداء له

وصف الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، الهدف الذي أحرزه لاعبه كيفن دي بروين في الفوز 3-1 على برايتون آند هوف ألبيون أمس السبت، بأنه متميز للغاية، لكنه أشار إلى أن صانع اللعب البلجيكي الدولي لا يزال يمكنه تقديم أداء أفضل أيضا.

وبفضل ثنائية النرويجي إرلينغ هالاند تقدم سيتي 2-صفر لكن لياندرو تروسارد قلص الفارق للضيوف ثم حسم دي بروين الفوز بهدف رائع من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء بعد ذلك.

وكان هذا ثاني هدف يحرزه دي بروين في الدوري هذا الموسم إلى جانب الإسهام في تهيئة تسع فرص للتهديف، لكن المدرب غوارديولا أكد أن دي بروين (31 عاما) يمكنه تقديم المزيد.

وقال المدرب الإسباني المخضرم للصحفيين "كيفن يمكنه أن يقدم أداء أفضل.. لا يقدم أفضل ما عنده حتى الآن، لقد أحرز هدفا رائعا لكنه لم يقدم أفضل أداء له.. وهو يعرف ذلك".

وأشار غوارديولا إلى أن هدف دي بروين أنقذ فريقه من القلق قبل نهاية المباراة بينما حاول الضيوف التعادل.