إدانة أحد ممثلي "لعبة الحبار" بتهمة الاعتداء الجنسي

أدين الممثل الكوري الجنوبي أو يونغ سو، أحد نجوم مسلسل "سكويد غايم" (لعبة الحبار) على "نتفليكس"، بالاعتداء الجنسي على امرأة في عام 2017، وفق ما أفادت النيابة العامة لوكالة "فرانس برس"، الجمعة.

في عام 2022، أصبح الممثل البالغ 79 عاماً أول كوري جنوبي يفوز بجائزة غولدن غلوب لأفضل دور ثانوي في مسلسل درامي، عن دوره كرجل عجوز هزيل البنية في المسلسل الذي حقق نجاحاً عالميًّا ساحقاً على "نتفليكس".

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال مكتب المدعي العام لمنطقة سوون في الضواحي الجنوبية لسيول، إنه حُكم عليه بالسجن ثمانية أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وسيتعين عليه أيضاً إكمال 40 ساعة من التدريب على منع العنف الجنسي.

وقد فُتح تحقيق بعد اتهام أو يونغ سو في عام 2022 بالاعتداء الجنسي على امرأة - لم تُكشف هويتها - مرتين قبل خمس سنوات.

وتشكّل قصة "سكويد غايم" إدانة للنظام الرأسمالي العالمي، إذ تدور حول مشاركين في ألعاب وحشية للأطفال يقتلون بعضهم البعض على أمل كسب الملايين. ولا يزال العمل من أكثر المسلسلات شعبية في تاريخ "نتفليكس"؛ إذ استقطب أكثر من مئة مليون مشاهد منذ طرحه سنة 2021.