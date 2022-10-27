تطورات إصابة هالاند.. غوارديولا: اللاعب يعاني من 3 أشياء



دخل النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المستشفى لفحص إصابة في قدمه مما أثار القلق لدى مديره الفني بيب غوارديولا.

ودخل مهاجم مانشستر سيتي البالغ عمره 22 عامًا وهو يعرج إلى مركز نوفيلد الطبي، لكنه غادر بابتسامة عريضة.

وقالت صحيفة "ذا صن" إن غوارديولا استبدل مهاجمه النرويجي بين الشوطين ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي بعد أن كشف أنه يعاني من الحمى وكدمة.

عن لياقة هالاند، قال غوارديولا: "ثلاثة أشياء: رأيته متعبًا جدًا. الثاني أنه كان يعاني من الحمى قليلاً، مثل جواو (كانسيلو). والثالث أنه تعرض لضربة في قدمه".

وردا على سؤال حول لياقة هالاند قبل مواجهة ليستر سيتي الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز أضاف المدير الفني الإسباني "لا أعرف الآن. لقد كانوا قلقين بعض الشيء في الشوط الأول لكنني رأيته يسير بشكل جيد في النهاية".

وتأهل فريق غوارديولا لمراحل خروج المغلوب في دوري الأبطال قبل مباراتين من نهاية دور المجموعات، بعدما جمع 11 نقطة من خمس مباريات، بينما يحتل دورتموند المركز الثاني بثماني نقاط.

المشاكل الجسدية للمهاجم هي العيب الوحيد في موسم رائع حتى الآن.

ويحطم هالاند الأرقام القياسية أسبوعيا تقريبًا منذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكن أن يحطم المزيد.

ويملك النجم النرويجي حاليا 17 هدفًا في 11 مباراة بالدوري الممتاز، بينما سجل أيضا خمسة أهداف في أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وهذا الأداء ترك الجماهير والنقاد يتكهنون فيما إذا كان من الممكن إيقافه، حيث يمتلك مهاجم سيتي مزيجًا مذهلاً من الإمكانيات الفنية والبدنية والجسمانية.

ولكنه تعثر في اللقاءين ضد ليفربول - في درع المجتمع والدوري - لكن هالاند عاد مرة أخرى لهز الشباك بثنائية ضد برايتون مطلع الأسبوع الحالي.

وكشف رالف رانغنيك، المدير الفني المؤقت السابق لمانشستر يونايتد، كيف كان من الممكن أن يكون كل شيء مختلفًا تمامًا، مع توجه مهاجم دورتموند السابق إلى أولد ترافورد بدلاً من انتقاله إلى سيتي.

ولن يشارك هالاند في نهائيات كأس العالم في قطر التي ستقام في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و 18 ديسمبر /كانون الأول المقبلين، بعدما فشل منتخب بلاده في التأهل للبطولة.