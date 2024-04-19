أسعار النفط ترتفع بقوة والذهب يبلغ مستوى "تاريخيا"
سجّلت أسعار عقود النفط الآجلة في التعاملات المبكرة، الجمعة، ارتفاعا بأكثر من 3 دولارات للبرميل متجاوزة 90.5 دولار، بعد تعرض إيران لهجمات بمسيرات قالت تقارير إن إسرائيل تقف وراءها.
وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم، عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان، بعد تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تهديدات تل أبيب برد على هجوم إيرانيّ استهدف إسرائيل قبل أيام.
وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان "وتم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران"، قبل استئنافها لاحقًا بصفة تدريجية.
وبحلول الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي بنسبة 3.5 %، أو ما يعادل 3.2 دولار لتقفز إلى 90.5 دولار للبرميل.
وتشير تقديرات محللي أسواق المال إلى أن تجار النفط في العالم سيضطرون إلى إضافة علاوة مخاطر على عقود النفط الآجلة، مع استمرار توترات الشرق الأوسط، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وتُعتبر إيران منتجا رئيسا للنفط الخام بمتوسط يومي يتجاوز 3 ملايين برميل، وعلى حدودها الجنوبية يقع مضيق هرمز الذي يمر من خلاله قرابة 18 مليون برميل يوميا للأسواق العالمية.
وصباح الجمعة، ألمحت عضو الكنيست من حزب "الليكود" الإسرائيلي تالي غوتليب إلى مهاجمة إسرائيل لإيران وسط عدم تبني تل أبيب رسميًّا للعملية. والتزمت إسرائيل الصمت إزاء تقارير أمريكية عن مهاجمة إسرائيل لأهداف في إيران وسوريا والعراق.
وفي السياق ذاته قفزت أسعار العقود الفورية للذهب إلى مستوى تاريخي جديد تجاوز 2400 دولار للأونصة، الجمعة، مدفوعة بتعرض مرافق إيرانية لهجوم بمسيرات.
وبلغت أسعار العقود الفورية للذهب بحلول الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش نحو 2410 دولارات للأونصة، قبل أن تتراجع قليلا إلى 2390 دولارا بعد إعلان طهران عدم تأثر منشآتها، واستئناف حركة الملاحة.