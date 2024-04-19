أسعار النفط ترتفع بقوة والذهب يبلغ مستوى "تاريخيا"

سجّلت أسعار عقود النفط الآجلة في التعاملات المبكرة، الجمعة، ارتفاعا بأكثر من 3 دولارات للبرميل متجاوزة 90.5 دولار، بعد تعرض إيران لهجمات بمسيرات قالت تقارير إن إسرائيل تقف وراءها.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم، عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان، بعد تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تهديدات تل أبيب برد على هجوم إيرانيّ استهدف إسرائيل قبل أيام.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان "وتم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران"، قبل استئنافها لاحقًا بصفة تدريجية.

وبحلول الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي بنسبة 3.5 %، أو ما يعادل 3.2 دولار لتقفز إلى 90.5 دولار للبرميل.