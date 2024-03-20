مشهد في "لانش بوكس" يثير غضبا بعد اتهامه بالسخرية من أطفال فلسطين

أثار مشهد من المسلسل المصري "لانش بوكس" حالة من الغضب بسبب ما وصفه متابعون بـ "السخرية" من أطفال فلسطين، لتبدأ دعوات بمقاطعة المسلسل في الأسبوع الأول من عرضه.

ويبدأ المشهد حين تبحث فتاة تجسد شخصيتها الفنانة جميلة عوض عن شاب في متجر شهير، حيث تسأل أحد الموظفين عنه قائلة: "لو سمحت أنا كنت جاية اسأل عن حد بيشتغل عندكوا هنا اسمه يوسف أو ياسين، أشقر كده وشعره كيرلي وحليوة". وهي ذات العبارة التي رددتها أم فلسطينية وهي تبحث عن ابنها المفقود، الذي كان يدعى "يوسف"، وتم استهدافه في حرب غزة.