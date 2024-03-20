مشهد في "لانش بوكس" يثير غضبا بعد اتهامه بالسخرية من أطفال فلسطين
أثار مشهد من المسلسل المصري "لانش بوكس" حالة من الغضب بسبب ما وصفه متابعون بـ "السخرية" من أطفال فلسطين، لتبدأ دعوات بمقاطعة المسلسل في الأسبوع الأول من عرضه.
ويبدأ المشهد حين تبحث فتاة تجسد شخصيتها الفنانة جميلة عوض عن شاب في متجر شهير، حيث تسأل أحد الموظفين عنه قائلة: "لو سمحت أنا كنت جاية اسأل عن حد بيشتغل عندكوا هنا اسمه يوسف أو ياسين، أشقر كده وشعره كيرلي وحليوة". وهي ذات العبارة التي رددتها أم فلسطينية وهي تبحث عن ابنها المفقود، الذي كان يدعى "يوسف"، وتم استهدافه في حرب غزة.
واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، القائمين على مسلسل "لانش بوكس"، بالسخرية من أطفال فلسطين في ظل محنتهم في حرب غزة، ما تسبب بهجوم واسع خلال اليومين الماضيين على المسلسل، وسط دعوات مستمرة بمقاطعته.
المؤلف يتبرأ
من جانبه، تبرّأ مؤلف المسلسل السيناريست المصري عمرو مدحت من المشهد، مؤكدا أن هذه الجملة ليست في السيناريو.
ونشر مدحت صورة السيناريو عبر حسابه الشخصي على تويتر، والتي تؤكد أن السيناريو كان مكتوبا كالآتي: "لو سمحت كنت بدور على حد شغال هنا اسمه سيف أو سليم أسمر شوية كده ولابس نظارة".
وما لبثت أن اتجهت أصابع الاتهام إلى مخرج العمل هشام الرشيدي والفنانة جميلة عوض بسبب تغيير النص الأصلي، واستخدام ألم الأم الثكلى في العمل بشكل غير لائق.
وردت الفنانة جميلة عوض على الهجوم من خلال مجموعة تدوينات عبر حسابها الشخصي على منصة "إكس" جاء فيها: "كان مكتوب في السيناريو إنه أسمر والممثل اللي جه طلع أشقر واسمه ياسين والمفروض إننا مش متأكدين من اسمه".
وتابعت في تعليق على صورة الممثل: "هو ده اللي حصل المشهد كان مكتوب أسمر وفجأة (..) الممثل اللي جه طلع أشقر فبدلنا كلمة واحدة المفروض تكونوا عارفين إن دي حاجة مستحيل تحصل بقصد مش نثير فتن أظن الناس عارفة كويس موقفي من القضية ياريت نتحد ضد العدو".
المخرج يعتذر
واعتذر المخرج هشام الرشيدي عن المشهد وإن كان تسبب بغير قصد إلى الإساءة للقضية الفلسطينية، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "اعتذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لأخواتنا مع نص مشهد المسلسل غير المقصود بالمرة".
وأضاف: "لم ولن تكون القضية في يوم مجالا لأي شيء غير كل الدعم والاحترام. الله يصبر أهلنا في فلسطين ويعينهم".
مسلسل "لانش بوكس" سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.