بـ"الصدفة".. العثور على نفق غامض قرب سجن في باريس

في اكتشاف غامض، عثرت السلطات الفرنسية على نفق بالقرب من أحد السجون جنوب باريس أثناء أعمال كهرباء روتينية.

ورغم هذا الاكتشاف، استبعدت الشرطة أن يكون النفق جزءًا من خطة هروب ما.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، قال مصدر في الشرطة، أنّ فنيًّا من شركة "إنيديس" التي تدير شبكة توزيع الكهرباء في فرنسا، اكتشف النفق يوم الثلاثاء، خلال العمل "في بئر للتوصيلات الكهربائية” على بعد نحو 450 مترًا من سجن "لا سانتي".

وأضاف أنه تم العثور على أكياس من الركام وسرير في مكان الحادث أيضًا، بينما قال غيوم دوراند، المسؤول بالدائرة الرابعة عشرة في باريس، حيث يقع السجن، أنه يشك في أن يكون النفق تابعًا لأي خطة هروب مفصلة.

وبرر ذلك بالقول إن "النفق طوله أربعة أمتار، ويقع في طريق مسدود في شارع لا سانتي، لكنه على بعد أكثر من 500 متر من السجن".

وتعتقد الشرطة أن هذا النفق قد يكون مرتبطًا بعمل المستكشفين السريين لسراديب الموتى، وهي ممرات تحت الأرض كانت لدفن الموتى أو تحفظ فيها رفاتهم وعظامهم.

ووفق دوراند، فقد أرسل المسؤولون مهندسًا إلى الموقع لردم النفق.

يذكر أن سراديب الموتى في باريس، عبارة عن مقبرة ضخمة تحت الأرض، وتعتبر واحدة من أكثر مناطق الجاذبية في العاصمة الفرنسية، ويزورها 500 ألف شخص على الأقل سنويًّا.