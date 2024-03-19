القيروان.. إرث تاريخي ووجهة التونسيين في رمضان (فيديو إرم)

في قلب تونس العريقة تنبض مدينة القيروان بروحها التاريخية وجاذبيتها الروحانية، وتُزهر بِحاضرٍ مفعمٍ بالحياة.

هي أول عاصمة إسلامية في أفريقيا.. يصفها الفقهاء "رابعة الثلاث" فهي تأتي بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس في قائمة الأماكن المقدسة للمسلمين، فالقيروان تحمل تاريخًا حافلاً بالأحداث الدينية والعسكرية والثقافية، حيث كانت محطة للجهاد والدعوة ومركزاً للتعليم الإسلامي وانطلاق الفتوحات الإسلامية نحو العالم.

تستمد مدينة القيروان تسميتها من اللفظة الفارسيّة "كيروان" والتي تعني المعسكر، أو مكان ذخيرة السلاح، ويعود تاريخها إلى عام 670م عندما أنشأها عقبة بن نافع.