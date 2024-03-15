حقيقة تعرض الفنانة الكويتية حياة الفهد لأزمة صحية خطيرة

ولم يصدر أي بيان رسمي من الحساب الرسمي لمؤسسة الفهد التابع للفنانة الكويتية على "إنستغرام"، إلا أن آخر منشور نُشر على الموقع يعود إلى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وخرجت الدكتورة الكويتية فوزية الدريع في مقطع فيديو، إذ علقت فيه على أزمة مواطنتها، ووجهت رسالة مبهمة لم توضح أسبابها أثناء حديثها عن أزمة حياة الفهد الصحية، قائلة: "حسبي الله على من قهرج، حسبي الله، (..) الله يرأف بحالج وحالنا، لأنه الصح صار قليلًا يا حياة، الصح صار قليلًا، دعائي..على اسمج حياة هي رمز الوفاء، وأنت الوفاء كله".