حقيقة تعرض الفنانة الكويتية حياة الفهد لأزمة صحية خطيرة
تداولت حسابات إخبارية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تعرّض الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، لأزمة صحية.
وقال أحد الناشطين إن "الفنانة حياة تمر بأزمة صحية خطيرة".
ولم يصدر أي بيان رسمي من الحساب الرسمي لمؤسسة الفهد التابع للفنانة الكويتية على "إنستغرام"، إلا أن آخر منشور نُشر على الموقع يعود إلى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
وخرجت الدكتورة الكويتية فوزية الدريع في مقطع فيديو، إذ علقت فيه على أزمة مواطنتها، ووجهت رسالة مبهمة لم توضح أسبابها أثناء حديثها عن أزمة حياة الفهد الصحية، قائلة: "حسبي الله على من قهرج، حسبي الله، (..) الله يرأف بحالج وحالنا، لأنه الصح صار قليلًا يا حياة، الصح صار قليلًا، دعائي..على اسمج حياة هي رمز الوفاء، وأنت الوفاء كله".
لكن إحدى المتابعات نفت قبل أيام تعرّض الفنانة "فهد" إلى أي أزمات صحية، مشددة على أنها بصحة جيدة، وسط تضارب الأنباء بشأن حقيقة ذلك.
وتأتي هذه الأنباء وسط غياب الفنانة حياة الفهد عن أي حضور في دراما رمضان هذا العام، في الوقت الذي حضرت فيه بقوة وباستمرار طوال السنوات الماضية في رمضان.