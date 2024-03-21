رمضان شريف.. كوميديا بحرينية تتفوق على أعمال عربية

ويتميز العمل بقصر مدة حلقاته، وهو ما يناسب أسلوب المشاهدة الشائع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تكثيف الحوارات والمشاهد بدلاً من الحلقات الطويلة التي ساهمت في ملل المشاهدين بجانب غياب عناصر الكوميديا الحقيقية عنها في كثير من الأعمال المعروضة حالياً.

كما تعتمد حلقات المسلسل على كوميديا الموقف، حيث يظهر الفنان أحمد شريف في كل حلقة بشخصية مختلفة، ليواجه سلسلة مواقف يشاركه فيها عدد كبير من نجوم العمل، دون الحاجة لحوارات مصطنعة تستهدف إضحاك الجمهور.

فتارة يظهر أحمد شريف عامل توصيل طلبات يدخل أحد المنازل، ومرةً منجما يؤمن كثيرون بتوقعاته، ويتغير بتغير الزمان ليتحول أحد نجوم البث في "تيك توك"، وتارة أخرى يجوب المدينة بسبب خطأ من مغسلة الملابس التي يتعامل معها، ماراً بكثير من المواقف المضحكة.

وكتب سيناريو حلقات المسلسل وقدم أفكارها، أربعة كتاب، يتقدمهم أحمد شريف بطل العمل، وكل من محمد السليطي، عبدالرحمن صابر، وأحمد السادة، ومن إخراج جمعان صالح الرويعي.

فيما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، منهم جمعان الرويعي، أحمد مجلي، عبدالرحمن صابر، منيرة محمد، فوز الشرقاوي، أحمد السادة، سلوى الجراش، وسارة البلوشي.

كما يشارك في العمل، الفنانون: حسين العلوي، عقيل الماجد، محمد صقر، ياسين قازاني، حمد عتيق، أحمد رشيد، فهد زينل، إسماعيل مراد، إبراهيم البنكي، أحمد عيسى، عبدالله ملك، شفيقة يوسف، يوسف بوهلول، ماجدة سلطان، أحمد مبارك، نورة البلوشي، غادة الفيحاني.

وبينما جذب المسلسل حتى الآن ملايين المشاهدات على قناة أحمد شريف في "يوتيوب"، فإن عدداً آخر من المتابعين يشاهدونه خلال بثه التلفزيوني، فيما يعد "أجمل مسلسل" هو التعليق الأشهر في ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول "رمضان شريف".