دراسة: "ضحك الأطفال" يسهم في تطورهم المعرفي

إنّ الضحك، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه تعبير بسيط عن الفرح، يحمل أهمية أكثر تعقيدًا، خاصة في مجال نمو الأطفال، كما كشف بحث علمي نشره موقع psypost. وقد تعمق البحث في الطبيعة المتعددة الأوجه لضحك الأطفال، وألقى الضوء على أهميته في نمو الدماغ وأسسه التطورية.

وخلافاً للاعتقاد السائد، فإنّ الأطفال لا يضحكون فقط بسبب السعادة، إذ إنّ الضحك لدى الأطفال والبالغين على حد سواء يكون بمثابة استجابة لما هو غير متوقع أو مربك؛ ما يشير إلى كونه حلا للتهديدات المحتملة بدلاً من مجرد الإشارة إلى الفرح.

وأكدت نتائج البحث على العلاقة الوثيقة بين الضحك والتطور المعرفي، وكشفت أن الأطفال يضحكون لأسباب متعددة في مراحل مختلفة من نموهم، قبل وقت طويل من قدرتهم على إدراك المفاهيم المجردة.

ويبدو أن الضحك متجذر بعمق في التاريخ التطوري للإنسان، ويعمل كآلية للتنقل والتغلب على التناقضات. كما أنّ هذه الاستجابة اللاواعية لما هو غير متوقع تمكن الأفراد من الإشارة إلى السلامة لأنفسهم وللآخرين، وبالتالي التخفيف من التهديدات المتصورة. ومنذ الطفولة، يرافق الضحك لحظات الانتقال من الارتباك أو الخوف إلى الطمأنينة؛ ما يجسد فوائده التطورية.

تبدأ رحلة الضحك في وقت مبكر من الحياة؛ إذ يتعلم الأطفال الضحك من خلال التقليد. ومع تقدمهم عبر مراحل النمو، من مرحلة الرضاعة إلى مرحلة الطفولة المبكرة، يتطور الضحك جنبًا إلى جنب مع قدراتهم المعرفية. ويوضح الخبراء أنه عندما يكتسب الأطفال الاستقلالية ويبدؤون في تمييز العالم من حولهم، يظهر الضحك كرد فعل لحل الأمور غير المفهومة.

على سبيل المثال، قد يشعر الطفل في البداية بالذهول عند مواجهة شخص مرح يرتدي شخصية مألوفة، ثم يضحك عندما يدرك طبيعة الموقف غير المؤذية. ويعد هذا التقدم من الارتباك الأولي إلى الفرح بمثابة السمة المميزة لدور الضحك في التطور المعرفي.

وعندما ينضج الأطفال ويكتسبون القدرة على استيعاب المفاهيم المجردة، يصبح ضحكهم أكثر دقة، ويتماشى بشكل وثيق مع المعايير الملاحظة في ضحك البالغين. ويمثل هذا التحوّل، الذي يتميز بفهم الفكاهة والقدرة على فهم التناقضات، علامة فارقة في التطور المعرفي.

علاوة على ذلك، لا يمكن المبالغة في أهمية ضحك الوالدين في نمو الأطفال؛ إذ إن تبادل الضحك بين الوالدين والرضع يعزز الترابط العاطفي ويدعم النمو المعرفي. ويؤكد الخبراء أهمية مشاركة الوالدين في الضحك، وتشجيع مقدمي الرعاية على تبني الضحك كأداة لرعاية العلاقات الصحية وتعزيز الرفاهية العامة.

وفي الختام، فإن الطبيعة الغامضة لضحك الأطفال تتكشف من خلال البحث العلمي، وتكشف عن روابطها العميقة بالتطور المعرفي والتكيف المتقدم. من خلال فهم تعقيدات الضحك، يمكن لمقدمي الرعاية دعم نمو الأطفال بشكل فعّال، وتهيئة بيئة عاطفية إيجابية تساعد على النمو الصحي.