تستخدم لإنقاص الوزن.. حقنة شهيرة تكشف عن فائدة أخرى

تبين أن عقار "مونجارو"، وهو حقنة شهيرة تستخدم لإنقاص الوزن، قادر كذلك على علاج مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم لدى البالغين الذين يعانون من سمنة مفرطة.

ووفق موقع "سكاي نيوز"، قالت الشركة المصنعة للعقار، إنه بعد إجراء دراسة على البالغين الذين يعانون من سمنة مفرطة ومتلازمة نشاط الغدة الدرقية المتوسطة إلى الشديدة، أن "مونجارو" قادر على تقليل عدد المرات التي يتوقف فيها التنفس أثناء النوم.

ويمكن أن يؤدي انقطاع التنفس، الذي يعاني منه هؤلاء، إلى مشاكل صحية أخرى مع مرور الوقت، مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وارتفاع فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتم تطوير عقار "مونجارو" ومادته الفعالة "تيرزباتيد"، في الأصل كعلاج لمرض السكري من النوع الثاني، لكن تبين كذلك أنه علاج فعال للسمنة عند استخدامه جنبا إلى جنب مع نظام غذائي صحي والرياضة بانتظام.