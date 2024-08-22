واقي الشمس هو أداة أساسية لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، التي تعد سبباً رئيساً لسرطان الجلد.

ومع ذلك، أثارت بعض الأبحاث مخاوف حول احتواء بعض أنواع واقيات الشمس على مادة البنزين، وهي مادة كيميائية قد تكون مسرطنة.

رغم هذه المخاوف، فإن الأغلبية العظمى من واقيات الشمس المتوفرة في الأسواق تخضع لاختبارات صارمة لضمان سلامتها وفعاليتها.

وفوائد استخدام واقي الشمس تفوق بكثير المخاطر المحتملة للتعرض للبنزين الموجود في بعض المنتجات.

وتظل الأشعة فوق البنفسجية الخطر الرئيس المؤكد للإصابة بسرطان الجلد، ولذلك يبقى استخدام واقي الشمس ضرورياً، ويُنصح باختيار واقيات الشمس من شركات موثوقة والتأكد من خلوها من البنزين.

والوقاية من الأشعة فوق البنفسجية يجب أن تكون الأولوية، مع الحرص على اختيار واقي شمس آمن وفعّال.