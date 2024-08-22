مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الاسترخاء بجانب المسبح في الفندق خيارًا شائعًا للهروب من لهيب الشمس، ولكن مع متعة السباحة في المياه المنعشة، تأتي أيضًا مخاطر صحية يجب أخذها بالاعتبار.

حذر الدكتور أندريه بوزيك من مخاطر السباحة في مسابح الفنادق على صحة الأسنان، حيث يمكن أن يؤدي التعرض لمياه الكلور إلى تآكل مينا الأسنان وزيادة حساسية الأسنان وخطر التسوس.

رغم أن الكلور يحافظ على نظافة المياه ويقتل البكتيريا، فإن حموضته يمكن أن تؤدي إلى تلف مينا الأسنان، خاصة عند الأطفال الذين قد يبتلعون المياه أو يسبحون بأفواه مفتوحة.

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وأظهرت دراسة أجريت عام 2019 أن جميع السباحين المحترفين الذين شملتهم الدراسة يعانون من تصبغ الأسنان رغم العناية المنتظمة بها.

ويوصي الدكتور بوزيك بتجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة فوراً بعد السباحة، والانتظار 30 دقيقة على الأقل، مع شطف الفم بالماء فقط. كما يقترح استخدام واقي الفم كإجراء وقائي إضافي للسباحين المتكررين.