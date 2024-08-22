يتطلب الحمل تعديلات في نظام التغذية لضمان توفير العناصر الغذائية الضرورية للجسم المتغير ونمو الجنين، ولا يعني ذلك اتباع نظام غذائي صارم، بل هو اختيار الأطعمة الصحية بعناية.

وبحسب موقع "Parents"، إليك البدائل الغذائية للتخلص من السموم أثناء الحمل:

الحبوب الكاملة بدلاً من المكررة

اختاري الأرز البني والمعكرونة والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حيث تحتوي هذه الحبوب على الألياف والمواد الكيميائية النباتية التي تعزز المناعة، وتساعد على منع الإمساك، وهو أمر شائع أثناء الحمل.

الفواكه والخضراوات العضوية

تناول الفواكه والخضراوات العضوية يساعد على تقليل مستويات المبيدات الحشرية في الدم، وهو أمر مهم لصحة الجنين، وإذا لم تتوفر الأطعمة العضوية، اغسلي المنتجات جيدًا.

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تجنب المواد الكيميائية المضافة

الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد كيميائية مضافة قد تكون ضارة، لذا، ابتعدي عنها واختاري الأطعمة الطبيعية الخالية من الإضافات غير الضرورية.

اختيار الأسماك بعناية

تحتوي الأسماك على أحماض أوميجا 3 المهمة، ولكن يجب تجنب الأسماك الملوثة بالزئبق والمركبات الصناعية، والسلمون المرقط والسلمون البري يعتبران من الخيارات الآمنة.

اللحوم والدواجن الخالية من الهرمونات

تأكدي من اختيار اللحوم والدواجن التي تتغذى على العشب والخالية من الهرمونات لضمان جودة البروتينات التي تستهلكينها، وبدائل البروتين تشمل الفاصوليا والمكسرات والحبوب.