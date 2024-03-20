تراجع التضخم في بريطانيا يمهد لخفض الفائدة في 2024

تباطأ معدل التضخم البريطاني في فبراير/شباط بنسبة تزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين وبنك إنجلترا، ما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة أقل قليلا من المتوقع بلغت 3.4% على أساس سنوي في فبراير، متباطئة من 4.0% في يناير/ كانون الثاني، في أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر/ أيلول 2021.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، وتوقعات بنك إنجلترا التي نشرت الشهر الماضي، أن يصل التضخم السنوي إلى 3.5%.

وأفادت فرانس برس أن التراجع جاء مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والأسعار بالمطاعم، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5% منخفضا من 5.1% في يناير، وأشار استطلاع رويترز إلى قراءة تبلغ 4.6%.