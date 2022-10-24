استبعاد لوكا مودريتش من قائمة مباراة ريال مدريد ضد لايبزيغ

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن استبعاد لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق، من القائمة المستدعاة لمباراة لايبزيغ في الجولة الخامسة من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد ولايبزيغ، غدًا الثلاثاء، على ملعب "ريد بول" في ألمانيا بقيادة الحكم الإيطالي الدولي، دانيلي أورساتو.

وكان أنشيلوتي، قد أعلن القائمة المسافرة إلى لايبزيغ، أمس الأحد، وتتضمن اسم لوكا مودريتش ولكن عبر الموقع الرسمي، يوم الإثنين، تم استبعاد اللاعب الكرواتي الدولي.

وقال النادي في بيانه الرسمي: "لن يلعب لوكا مودريتش ضد لايبزيغ في المباراة التي ستقام غدًا على ملعب آر بي أرينا".

فيما أوضح الصحفي الإسباني، خوسيه لويس سانشيز، أن "إصابة لوكا مودريتش ليست خطيرة هو يشعر فقط ببعض الانزعاجات وتم استبعاده من أجل عدم المخاطرة به".