عرض لوحات تشكيلية لفنانين معروفين بأسعار مخفضة جدًا في السعودية
يتيح معرض فني يقام على مدى شهر كامل في السعودية، فرصة لعشاق الفن التشكيلي، لاقتناء لوحات لفنانين سعوديين وعرب معروفين، مقابل مبالغ أقل بكثير من قيمتها المتوقعة ضمن مبادرة تستهدف نشر الفنون في البلاد.
ويحمل المعرض الذي يقام في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر، عنوان "لوحة في كل بيت"، ويشارك فيه نحو مئة فنان سعودي وعربي، بينهم عبدالله إدريس، وهو واحد من أبرز فناني المملكة بتجربة تمتد لنحو نصف قرن.
وينظم أتيليه (مرسم) جدة للفنون الجميلة، المعرض الذي انطلق يوم 22 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وسط إقبال مع عشاق الفن التشكيلي لاستغلال الفرصة واقتناء لوحات تنال إعجابهم.
وتتراوح أسعار اللوحات المعروضة بين 500 وألفي ريال (نحو 130 و 530 دولارا)، بينما تقدر هناء حجازي، وهي كاتبة وفنانة تشكيلية سعودية، قيمة لوحات مواطنها عبدالله إدريس، المعروضة بعشرات آلاف الريالات.
وقالت حجازي في مقال لها بصحيفة "الرياض" خصصته للحديث عن المعرض: "يقوم أتيليه جدة بعرض لوحات لفنانين كبار بأسعار في متناول الجميع، أسعار خيالية، حيث يمكنك أن تحصل على لوحة لعبدالله إدريس أو عبدالله حماس بألفي ريال، لا توجد لوحة أغلى من ألفي ريال. وتوجد لوحات أقل سعرا لفنانين آخرين".
وأضافت حجازي: "ما أذهلني في لوحات عبدالله إدريس هذا العام أنها لوحات كبيرة، وحديثة جدا، ولو عرضت في مكان آخر فسيكون سعرها عشرات الآلاف، لكن إيمان إدريس بالفكرة، وحرصه على المشاركة في هذا الحدث السنوي المهم والذي يقرب أعماله للناس ويجعل غير القادر قادرا على اقتنائها هو الحافز الذي يجعله يضع أهم الأعمال في هذا المعرض".
وهذه النسخة 16 من المعرض الذي يقام كل عام، ويهدف إلى نشر الفن التشكيلي داخل كل بيت وداخل المجتمع وتمكين جمهور الفن التشكيلي من اقتناء لوحات مميّزة لفنانين مرموقين بأسعار في متناول الجميع كما يقول منظموه.
ويشارك في المعرض في دورته لهذا العام، والتي أُطلق عليها اسم الفنان الراحل هشام بنجابي، فنانون من السعودية ومصر والسودان ولبنان والأردن والعراق وفلسطين والكويت وسوريا والبحرين والمغرب وتونس والصومال. وسيكون الفنان السعودي الكبير عبدالله حماس هو "ضيف الشرف" للمعرض لهذا العام.
ومن بين الفنانين السعوديين المشاركين في هذا المعرض: عبدالله حماس، عبدالله إدريس، مفرح عسيري، أيمن يسري، محمد الأعجم، إبراهيم النغيثر، نوال مصلي، فهد خليف، محمد الرباط، رياض حمدون، وهيب زقزوق، عبدالرحمن المغربي، سعيد العلاوي، أحمد الخزمري، زمان جاسم، عبدالرحمن مغربي، محمد الشهري، نهار مرزوق، باسم الشرقي، علا حجازي، ريم الديني، محمد الجاد، ثامر الرباط، مشاعل طاهر، أماني غيث، تالة سراج، فايزة مهدي، سوزان الغامدي، سحر عناني، أماني برديس، كواكب العامر.
ومن مصر أبرزهم: شاكر المعداوي، عماد رزق، مصطفى رحمة، عماد إبراهيم، مرفت شاذلي، عصمت داوستاشي، محسن شعلان، عبدالوهاب عبدالمحسن، إبراهيم الدسوقي، محمود حامد، عادل ثابت، محمد التهامي، هدير جمال، أسماء مجدي، خالد عقل.
ومن المغرب: الفنان والشاعر الكبير محمد الشهدي، ومن اليمن: مريم بفلح، صادق غالب، سمر الصبري، ومن سوريا: الفنانة لميس الحموي، ومن لبنان، الفنانة غادة المعوشي، وعزيز بوبي.