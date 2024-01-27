عرض لوحات تشكيلية لفنانين معروفين بأسعار مخفضة جدًا في السعودية‎

يتيح معرض فني يقام على مدى شهر كامل في السعودية، فرصة لعشاق الفن التشكيلي، لاقتناء لوحات لفنانين سعوديين وعرب معروفين، مقابل مبالغ أقل بكثير من قيمتها المتوقعة ضمن مبادرة تستهدف نشر الفنون في البلاد.

ويحمل المعرض الذي يقام في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر، عنوان "لوحة في كل بيت"، ويشارك فيه نحو مئة فنان سعودي وعربي، بينهم عبدالله إدريس، وهو واحد من أبرز فناني المملكة بتجربة تمتد لنحو نصف قرن.

وينظم أتيليه (مرسم) جدة للفنون الجميلة، المعرض الذي انطلق يوم 22 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وسط إقبال مع عشاق الفن التشكيلي لاستغلال الفرصة واقتناء لوحات تنال إعجابهم.