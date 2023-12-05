جفاف العين.. يؤثر سلبًا على الصحة الجسدية والنفسية

أفادت دراسة جديدة أن المرضى الذين يعانون من أعراض مرض جفاف العين لديهم نوعية حياة أقل، مقارنة بمن لا يعانون من هذه الأعراض.

ووفقا لموقع "ديربورن" الأمريكي، أظهرت النتائج التي توصلت إليها جامعة "ساوثهامبتون" في بريطانيا، أن المرضى الذين يعانون من "جفاف العين" أبلغوا عن آثار سلبية على البصر وكذلك قدرتهم على القيام بالأنشطة اليومية والإنتاج.

وتشمل أعراض جفاف العين تهيج واحمرار في العينين، وعدم وضوح الرؤية، والشعور بالضيق أو وجود جسم غريب في العين.

وتهدف هذه الدراسة الجديدة إلى استكشاف كيفية تأثير مرض جفاف العين على حياة البالغين في المملكة المتحدة، من خلال مسح عبر الإنترنت لـ 1000 مريض يعانون من هذه الحالة وآلاف آخرين لا يعانون منها.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في المجلة الطبية BMJ Open، أن نسبة أعلى من المشاركين الذين يعانون من مرض جفاف العين لديهم مشاكل في الأنشطة اليومية مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون من هذه الحالة.

وكشفت الدراسات والاستطلاعات الاستقصائية، أن المرضى الأكثر عرضة للمعاناة من القلق والاكتئاب، أولئك الذين يعانون من أشد الأعراض التي من المرجح أن تؤدي إلى تأثير سلبي على أدائهم الاجتماعي والعاطفي وكذلك إنتاجية العمل.