عُمان.. عودة الحياة إلى طبيعتها مع تلاشي تأثيرات "منخفض المطير"

بدأت الحياة تعود لطبيعتها بشكل تدريجي في عُمان، اليوم الأربعاء، مع تلاشي تأثيرات منخفض المطير الجوي الذي ضرب السلطنة الخليجية منذ يوم الأحد الماضي، وتسبب بخسائر بشرية ومادية.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، مساء الأربعاء، "إنهاء تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات واللجان الفرعية في المحافظات، على أن تستمر الجهات المعنية في إعادة الخدمات المتأثرة كلًّا وفق اختصاصه".

وعثرت فرق الإنقاذ، اليوم الأربعاء، على جثة طفلة آسيوية في وادٍ بولاية صحم، ليرتفع عدد ضحايا السيول إلى 19 وفاة، غالبيتهم من الأطفال، بينما يتواصل البحث عن بعض المفقودين.