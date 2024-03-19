"الطهي على الغاز" أخطر بـ100 مرة من عادم السيارة

كشفت دراسة جديدة أن الطهي على فرن الغاز يمكن أن ينتج جزيئات أكثر خطورة بما يصل إلى 100 مرة من عادم السيارة.

وتوصل باحثون من جامعة "بوردو" إلى أنّ مواقد الغاز تطلق جزيئات متناهية الصغر تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

وقال الأستاذ المشارك براندون بور من كلية "لايلز" للهندسة المدنية في بوردو، إن "هذه الجزيئات النانوية هي صغيرة جدًا لدرجة أنك لا تستطيع رؤيتها. إنها ليست مثل جزيئات الغبار التي قد تراها تطفو في الهواء".

وتابع: "بعد ملاحظة مثل هذه التركيزات العالية من الهباء الجوي العنقودي النانوي أثناء الطهي بالغاز، لا يمكننا تجاهل هذه الجزيئات بعد الآن".

وبحسب موقع "آر تي بالعربي"، فقد كشفت النتائج أن جزيئات الهباء الجوي النانوية ثابتة جدًا في رحلتها من موقد الغاز إلى بقية المنزل.

وبالرغم من أن العديد من الجزيئات انتشرت بسرعة إلى الأسطح الأخرى، فقد أشارت التجارب إلى أن ما بين 10 مليارات إلى 1 تريليون جزيء يمكن أن يترسب في الشعب الهوائية ومنطقة القصبة الهوائية في الرئتين أثناء تشغيل الموقد.

كما يشجع الباحثون العائلات على تشغيل مراوح سحب العادم أثناء الطهي، والتي يعتقدون أنها من المرجح أن تعيد توجيه الجزيئات بعيدا عن الرئتين.

ونوّه الدكتور بور: "نظرا لأن معظم الناس لا يقومون بتشغيل مروحة العادم الخاصة بهم أثناء الطهي، فإن وجود شفاطات المطبخ التي يتم تنشيطها تلقائيا سيكون حلا منطقيا".