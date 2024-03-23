في مئوية حنا مينه.. أين أضحت الرواية السورية؟

رفض حنا مينه "1924- 2018"، تسليم الراية الروائية للكتّاب الجدد، لكنه لم يستطع منع المغامرين من اجتياح الميدان ببسالةٍ، حيث قال إن الرواية ستحتل عرش ديوان العرب.

مئة عام على ولادة مينه، والجدل مستمر بين زمنين متفقين في المآلات، مختلفين بالأساليب. زمنان تجمعهما غاية الوصول، ويفرقهما اختيار الطريق.

حنا مينه.. الأب!

تمكن صاحب "المصابيح الزرق"، من حياكة معطف خاص، عبر 40 عملاً روائياً، حاول المرتادون الجدد تجاوزها. لكن قطع حبل السرّة مع رصيد مينه، لم يكن سهلاً على معظم الأبناء الحالمين باغتيال الأب، بلا كفاءات تساندهم في المعركة.

ويقول الكاتب سامر محمد إسماعيل لـ"إرم نيوز": "لم يُقرأ حنا مينة في سياقٍ بعيدٍ عن ثنائية الأدب والأيديولوجية، فظلت رواياته شبه مجهولة لحركة النقد الأدبي السوري، وأسهم النقد في بلورة نظرة كلاسيكية لنصوصه، جعلته منفياً عن رواية الحداثة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت".

لكن قصور المبضع النقدي، لم يمنع رواية مينه الشهيرة "الشراع والعاصفة" أن تكون إحدى العلامات المؤسسة في الرواية السورية.