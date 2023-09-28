تعرف على أفضل تطبيقات اللياقة البدنية لتحسين صحتك

هناك المئات من تطبيقات اللياقة البدنية المتاحة لكل من أندرويد وآيفون. وقد يكون هذا أمرًا مربكًا إذا لم تكن متأكدًا ما هو الأفضل لاحتياجاتك. فاعتمادًا على ما تبحث عنه، ستعمل التطبيقات المختلفة بشكل أفضل بالنسبة لك. وفي هذه القائمة سنتعرف إلى باقة من أفضل تطبيقات اللياقة البدنية:

Nike training club: يوفر هذا التطبيق برامج تمرين متنوعة، مثل: تمارين وزن الجسم، والتدريب المتقطع عالي الكثافة، والتدريب المتقاطع، واليوغا، والتمارين الأساسية، ونصائح صحية متخصصة من مدربي Nike لإبقائك على المسار الصحيح.

ومن السهل متابعة التدريبات، نظرًا لوجود عروض فيديو توضيحية لكل تمرين مع الوقت المخصص للقيام بها. وهذا يمنعك من فقدان المسار أثناء التمرين ويجهزك عقليًّا للتمرين التالي.

ويتصل التطبيق أيضًا بساعة أبل الخاصة بك لتوفير المقاييس الصحية، مثل: معدل ضربات القلب، وتسجيل أنشطتك.

Future : يعد هذا التطبيق فريدًا من نوعه، لأنه يؤمن لك إمكانية الاتصال بمدرب لياقة بدنية شخصي من النخبة والذي يقوم بالتواصل معك بانتظام، ويقدم لك تعليقات ويخصص لك التمارين التي تأخذ في الاعتبار مستوى لياقتك البدنية وأهدافك وحتى المعدات المتاحة لك.

ويعتقد منشئو التطبيق أن الاتصال هو أفضل طريقة للالتزام بأهدافك. لهذا السبب وضعوا لك شريكًا يمكنه مساعدتك.

Peloton : ليس هناك شك في أنّ تمارين الدراجة الثابتة الداخلية أو الهوائية الخارجية قد اكتسبت شعبية كبيرة بسبب وباء كورونا. لذلك، يتيح لك هذا التطبيق، الوصول إلى مكتبة من التدريبات حسب الطلب، بدءًا من قيادة الدراجات والجري وتدريبات القوة إلى اليوجا والبيلاتس والتمدد، بالإضافة إلى دروس للمبتدئين والمتقدمين.