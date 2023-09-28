تعرف على أفضل تطبيقات اللياقة البدنية لتحسين صحتك
التمرين ليس بالأمر السهل. فالعثور على الحافز ومعرفة أفضل التمارين، ناهيك عن تكلفة عضوية صالة الألعاب الرياضية، كلها عوامل تجعل من الصعب أكثر للبعض أن يمارسوا التمارين الرياضية.
لكن يمكن أن تساعدك أفضل تطبيقات اللياقة البدنية على معرفة ما يجب عليك فعله وأنت مرتاح في منزلك، لتبدأ رحلة اللياقة البدنية الخاصة بك. وإذا قررت تحسين الأمر، فيمكنك استخدام هذه التطبيقات في صالة الألعاب الرياضية جنبًا إلى جنب مع جميع المعدات المتاحة لك.
أفضل التطبيقات
هناك المئات من تطبيقات اللياقة البدنية المتاحة لكل من أندرويد وآيفون. وقد يكون هذا أمرًا مربكًا إذا لم تكن متأكدًا ما هو الأفضل لاحتياجاتك. فاعتمادًا على ما تبحث عنه، ستعمل التطبيقات المختلفة بشكل أفضل بالنسبة لك. وفي هذه القائمة سنتعرف إلى باقة من أفضل تطبيقات اللياقة البدنية:
Nike training club: يوفر هذا التطبيق برامج تمرين متنوعة، مثل: تمارين وزن الجسم، والتدريب المتقطع عالي الكثافة، والتدريب المتقاطع، واليوغا، والتمارين الأساسية، ونصائح صحية متخصصة من مدربي Nike لإبقائك على المسار الصحيح.
ومن السهل متابعة التدريبات، نظرًا لوجود عروض فيديو توضيحية لكل تمرين مع الوقت المخصص للقيام بها. وهذا يمنعك من فقدان المسار أثناء التمرين ويجهزك عقليًّا للتمرين التالي.
ويتصل التطبيق أيضًا بساعة أبل الخاصة بك لتوفير المقاييس الصحية، مثل: معدل ضربات القلب، وتسجيل أنشطتك.
Future : يعد هذا التطبيق فريدًا من نوعه، لأنه يؤمن لك إمكانية الاتصال بمدرب لياقة بدنية شخصي من النخبة والذي يقوم بالتواصل معك بانتظام، ويقدم لك تعليقات ويخصص لك التمارين التي تأخذ في الاعتبار مستوى لياقتك البدنية وأهدافك وحتى المعدات المتاحة لك.
ويعتقد منشئو التطبيق أن الاتصال هو أفضل طريقة للالتزام بأهدافك. لهذا السبب وضعوا لك شريكًا يمكنه مساعدتك.
Peloton : ليس هناك شك في أنّ تمارين الدراجة الثابتة الداخلية أو الهوائية الخارجية قد اكتسبت شعبية كبيرة بسبب وباء كورونا. لذلك، يتيح لك هذا التطبيق، الوصول إلى مكتبة من التدريبات حسب الطلب، بدءًا من قيادة الدراجات والجري وتدريبات القوة إلى اليوجا والبيلاتس والتمدد، بالإضافة إلى دروس للمبتدئين والمتقدمين.
Strava: إذا كنت تبحث عن تطبيق يتتبع عدد الكيلومترات التي قطعتها أثناء الجري، فإن تطبيق Strava هو أفضل خيار لك. كذلك يمكن استخدام هذا التطبيق لركوب الدراجات والتدريبات الأخرى أيضًا.
والتطبيق مدعوم بنظام تحديد المواقع العالمي، ويحوّل أي هاتف إلى شاشة أداء مفصلة. كذلك، يتصل التطبيق بأجهزة مراقبة معدل ضربات القلب والعديد من الأجهزة الرياضية الأخرى.
Sweat: تم إنشاء هذا التطبيق مع وضع النساء في عين الاعتبار، وكان بمثابة منصة للوصول إلى خطط تمرين خاصة بهن. ولكنه تطور بعدما استحوذت عليه شركة iFit العالمية لتكنولوجيا الصحة واللياقة البدنية؛ ما منح التطبيق مزيدًا من الانتشار عبر أعضائه الحاليين وعلى المستوى الدولي.
ويمكنك الآن الوصول إلى برامج التمارين المختلفة التي يمكن القيام بها في المنزل أو في صالة الألعاب الرياضية، مثل: اليوغا، والقوة، والبيلاتس، والتي يتم تدريسها جميعًا من قبل مدربات مختلفات. ويوفر التطبيق أيضًا خيارات خطة الوجبات إذا كنت تبحث عن أفكار لوصفات صحية.
Alo Moves: إذا كانت اليوغا هي رياضتك المفضلة، فإن تطبيق Alo Moves هو الذي تبحث عنه. كذلك، يوصلك هذا التطبيق إلى أنواع مختلفة من التدريبات غير اليوغا، مثل: البيلاتس، والبار، والتأمل، وغيرها.
ويتيح لك خيار اليوغا الموجود على التطبيق الاختيار من بين الممارسات المختلفة، بما في ذلك الهاثا والأشتانغا والفينياسا واليوغا التصالحية وحتى اليوغا لما قبل الولادة. ويمكنك أيضًا تخصيص ممارسة اليوغا الخاصة بك بناءً على مستوى خبرتك وأهدافك والمدة التي تريد أن تستمر فيها جلساتك.