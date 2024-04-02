دخول 157 شخصا المستشفى لأسباب قد ترتبط بفضيحة المكملات الغذائية في اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن 157 حالة دخول إلى المستشفى قد تكون مرتبطة بفضيحة المكملات الغذائية التي تثير ضجة كبيرة في البلاد في الأيام الأخيرة.

ويمثّل هذا الرقم زيادة في عدد الضحايا المحتملين لمكمّل غذائي مضاد للكوليسترول يحتوي على أرزّ الخميرة الحمراء وتسوّقه مجموعة "كوباياشي" الدوائية اليابانية، التي أكدت هذا التقرير من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ووفق وكالة "فرانس برس"، أعلنت مجموعة الصناعات الدوائية، الجمعة، أنها تحقق في خمس حالات وفاة، مشيرة إلى أن 114 شخصا، يعانون خصوصاً من مشاكل في الكلى، نُقلوا إلى المستشفى في الأرخبيل.

كما أفادت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي عن حالة دخول إلى المستشفى في تايوان يمكن ربطها أيضاً بالمكملات الغذائية من شركة "كوباياشي" الدوائية.

ولا تزال شركة كوباياشي للأدوية والسلطات الصحية اليابانية تعمل على تحديد المادة الموجودة في أرز الخميرة الحمراء (وتسمى "بيني كوجي") من المكملات الغذائية المعنية، والتي يمكن أن تكون وراء حالات دخول المستشفى والوفيات المبلغ عنها.

وتتصدّر هذه القضية عناوين الأخبار في وسائل الإعلام اليابانية منذ عشرة أيام، وتَرافق ذلك مع معلومات خاطئة ونظريات مؤامرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الشركة، ومقرها أوساكا في غرب اليابان، أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها سلّمت منتجاتها من أرزّ الخميرة الحمراء لنحو خمسين شركة في اليابان، فضلا عن شركتين في تايوان.

وقالت "كوباياشي" أيضاً، إنها "تأسف" لأن الشركة لم تتحدث عن هذا الموضوع إلا بعد منتصف مارس/آذار لدى الإعلان عن سحب ثلاثة خطوط إنتاج، رغم أنها تلقت التقرير الأول عن الموضوع من طبيب في 15 يناير/ كانون الثاني.

وكإجراء احترازي، عمدت شركات عدة بدورها إلى سحب منتجاتها التي تحتوي على هذه الخميرة، مثل مشروب الساكي الفوار، أو صلصات السلطة، أو معجون الصويا المخمر ("ميسو").