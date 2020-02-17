منع مصنعين في البرازيل من تصدير الدواجن إلى السعودية

قالت شركة ”بي آر اف“ البرازيلية للصناعات الغذائية، اليوم الإثنين، إن اثنين من مصانعها فرض عليهما حظر مؤقت على تصدير الدواجن إلى السعودية؛ بسبب مخالفات مزعومة في إنتاج العلف كشف عنها تحقيق أُجري في الفترة من 2014 إلى 2018 .

وأضافت الشركة أن أحد المصنعين اللذين يشملهما الحظر لا يبيع أي شيء إلى السعودية.

ويصدر المصنع الآخر حوالي ستة آلاف طن شهريا من الدواجن إلى المملكة.

ويقع المصنعان كلاهما في ولاية بارانا في جنوب البرازيل.

وقالت الشركة، إن خمسة مصانع أخرى ما زال مسموح لها بتصدير الدواجن إلى السعودية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، وجه ممثلو ادعاء اتحاديون برازيليون رسميا اتهامات إلى 11 شخصا، فيما يتصل بتحقيق جنائي يتهم ”بي آر اف“، أحد أكبر مصدري الدواجن في العالم، بالتهرب من فحوصات للسلامة الغذائية.

وقالت الشركة إنها تتعاون مع التحقيق بشأن مخالفات في عملياتها الصناعية، والذي تجريه السلطات البرازيلية وسلطات دولية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت ”بي آر اف“ عن اتفاقية لاستثمار حوالي 120 مليون دولار لبناء أول مصنع لها لتصنيع الدواجن في السعودية، ضمن مسعى لتعزيز وضعها في سوق تنمو بوتيرة سريعة.