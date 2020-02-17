السعودية.. ثبوت نسب ”موسى الخنيزي“ بقضية اختطاف سيدة لأطفال قبل 20 عاما

أعلن علي الخنيزي والد المخطوف، موسى الخنيزي، والذي تم اختطافه قبل نحو 20 عاما في المملكة العربية السعودية، أن نتائج تحليل الـDNA، اليوم الإثنين، أظهرت أن موسى هو نجله، مؤكدا مواصلة الجهات الأمنية تحقيقاتها في القضية.

وأوضح والد الخنيزي، أن ”النتيجة كانت مطابقة 100%“، لافتا إلى أنه سيتوجه إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية لاستلام ابنه، وذلك في مقابلة مع برنامج ”اليوم“ على قناة ”الإخبارية“.

بدوره، ينتظر المقيم اليمني نوري حبتور، نتائج تحليل الـDNA، وذلك للتأكد من شكوك تحوم حول نسب شاب ثالث، عثر عليه أيضا لدى السيدة المختطفة.

وشغلت قضية القبض على سيدة، تبين وجود عدة أطفال بعهدتها، منهم أطفال لا ينتسبون لها، الرأي العام السعودي، بعد ثبوت وجود شابين برعايتها يعود نسبهما لعائلتين، وتم اختطافهما من مستشفى ولادة قبل نحو 20 عاما، وهما محمد العماري وموسى الخنيزي.

وسبق أن أظهرت نتائج التحاليل المخبرية ثبوت نسب محمد العماري لعائلته، فيما كانت عائلة موسى الخنيزي في انتظار عودة والده من السفر لكشف النتائج.