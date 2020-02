فلامنغو يحرز لقب كأس السوبر البرازيلية (فيديو)

أحرز فلامنغو لقبه الأول في 2020، اليوم الأحد، عندما تغلب 3-صفر على أتلتيكو بارانينسي في كأس السوبر البرازيلية لكرة القدم.

وعادت البطولة، التي تقام بين بطلي الدوري والكأس، مرة أخرى هذا العام بعد نحو ثلاثة عقود من إيقافها.

وأحرز ثنائي الهجوم برونو هنريك وغابرييل باربوسا هدفين في الدقيقتين 15 و29 ليتقدم فلامنغو 2-صفر في الشوط الأول.

'TÁ DIFÍCIL DE PARAR OS CORINGAS DO FLAMENGO'! Com vocês, os gols do título do @Flamengo na #Supercopa2020. Dá o play ai! pic.twitter.com/Mbx5bN5gkk

— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) February 16, 2020