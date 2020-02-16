 فلامنغو يحرز لقب كأس السوبر البرازيلية (فيديو) – إرم نيوز‬‎

فلامنغو يحرز لقب كأس السوبر البرازيلية (فيديو)

فلامنغو يحرز لقب كأس السوبر البرازيلية (فيديو)

المصدر: رويترز

أحرز فلامنغو لقبه الأول في 2020، اليوم الأحد، عندما تغلب 3-صفر على أتلتيكو بارانينسي في كأس السوبر البرازيلية لكرة القدم.

وعادت البطولة، التي تقام بين بطلي الدوري والكأس، مرة أخرى هذا العام بعد نحو ثلاثة عقود من إيقافها.

وأحرز ثنائي الهجوم برونو هنريك وغابرييل باربوسا هدفين في الدقيقتين 15 و29 ليتقدم فلامنغو 2-صفر في الشوط الأول.

واختتم جيورجيان دي أريسكايتا القادم من أوروغواي الثلاثية في منتصف الشوط الثاني.

ونال فلامنغو لقب الدوري وكأس ليبرتادوريس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ويخوض نهائي كأس جوانابارا في ولاية ريو دي جانيرو الأسبوع المقبل.

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