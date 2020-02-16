فلامنغو يحرز لقب كأس السوبر البرازيلية (فيديو)

أحرز فلامنغو لقبه الأول في 2020، اليوم الأحد، عندما تغلب 3-صفر على أتلتيكو بارانينسي في كأس السوبر البرازيلية لكرة القدم.
وعادت البطولة، التي تقام بين بطلي الدوري والكأس، مرة أخرى هذا العام بعد نحو ثلاثة عقود من إيقافها.
SOLTA O GRITO ????#Flamengo #Supercopa pic.twitter.com/X7FGe9j3b2
— globoesportecom (@globoesportecom) February 16, 2020
وأحرز ثنائي الهجوم برونو هنريك وغابرييل باربوسا هدفين في الدقيقتين 15 و29 ليتقدم فلامنغو 2-صفر في الشوط الأول.
'TÁ DIFÍCIL DE PARAR OS CORINGAS DO FLAMENGO'! Com vocês, os gols do título do @Flamengo na #Supercopa2020. Dá o play ai! pic.twitter.com/Mbx5bN5gkk
— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) February 16, 2020
واختتم جيورجيان دي أريسكايتا القادم من أوروغواي الثلاثية في منتصف الشوط الثاني.
Um sambinha de lei na comemoração rubro-negra ????
Assista AO VIVO à festa do Flamengo ➡ https://t.co/XRZaFS5f9N pic.twitter.com/EIToVvpmIh
— globoesportecom (@globoesportecom) February 16, 2020
ونال فلامنغو لقب الدوري وكأس ليبرتادوريس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ويخوض نهائي كأس جوانابارا في ولاية ريو دي جانيرو الأسبوع المقبل.
É CAMPEÃOOOOOOOO! ???? #SuperCampeãoDoBrasil pic.twitter.com/eFiRELAzQy
— Flamengo (@Flamengo) February 16, 2020