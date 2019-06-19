حملتان لمقاطعة شراء الدواجن والوقود في الأردن بعد ارتفاع أسعارهما (صور)

أطلق ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شراء الدواجن في الأردن بعد ارتفاع أسعارها، تحت وسم هاشتاغ ”#خليها_تبيض_عندك“.

وشهدت الحملة لمقاطعة الدواجن تفاعلًا واسعًا من قبل المواطنين الأردنيين مع دخول يومها الثاني، وذلك بحسب ما أكده أحد القائمين على الحملة، الصحفي سهم العبادي.

لضبط اسعار الدجاج… قاطعوا شراؤه لمدة بسيطة

لان اصحاب مزارع الدجاج برأيهم :

تصدير الصيصان ومادة بيض المائدة تسببت بإرتفاع اسعار الدواجن بشكل كبير…

الحكومة :التصدير ليس سببا

طيب والحل..

المواطن : المقاطعة هي الحل…#خليها_تبيض_عندكو — علي حياصات Ali hyasat (@AliHiasat) June 19, 2019

وقال العبادي: إن النجاح الذي حققته الحملة كان أكبر من المتوقع، حيث إنه يؤشر على أن الحال قد ضاق بالشعب الأردني الذي هبّ لوقف استغلال الشركات الكبرى التي تتحكم بالأسعار.

وأضاف العبادي أن الحملة تتلقى اتصالات من جميع أنحاء المملكة لإعلان الانضمام إليها، مشيرًا إلى أن بعض المناطق أصبحت تبتكر حملات للمقاطعة، ومنها إطلاق حملة #خلي_الغدا_رشوف (أكلة أردنية رخيصة التكاليف) يوم الجمعة في جميع أنحاء الأردن.

#خليها_تبيض_عندكو مابدنا نوكل دجاج لحم الخرفان اطيب من الدجاج — ابراهيم خلف الخوالده (@ibranayef2013) June 19, 2019

وقال إن الحملة ستبقى مستمرة بصمود المواطنين، وستنخفض الأسعار نظرًا لعدم قدرة الشركات على التحمل ووقف عمليات البيع والشراء، مشيرًا إلى أن إعلان خفض الأسعار (5) قروش / ”شلن“ لا تعني شيئًا بالنسبة لهم.

”طفي سيارتك“

وعلى صعيد متصل، أعلن ناشطون أردنيون إطلاق حملة ”طفي سيارتك“، وهي حملة تدعو المواطنين إلى إيقاف مركباتهم وسط الطريق العام احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود. ما دفع مديرية الأمن العام الأردنية إلى التحذير بأنها ستقوم باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بتعطيل حركة السير عن طريق إطفاء مركبته في الطريق العام.