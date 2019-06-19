عضو مجلس بلدي في إربد الأردنية يهدد مسؤولًا بالقتل

هدد عضو في مجلس بلدية إربد الكبرى شمال الأردن، أحد رؤساء القسم الرئيسي في الدوائر الخدماتية، بإطلاق النار عليه، ما لم تحصل منطقته على الخدمات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء ”سرايا“ الإخبارية الأردنية، اليوم الأربعاء، فإن سلوك عضو المجلس البلدي، لاقى رفضًا واستهجانًا من قبل أعضاء مجلس بلدية إربد الكبرى، وصولًا إلى رئيسها المهندس حسين بني هاني.

وأوضح مصدر في البلدية، أن هذا العضو لم يكن بحوزته سلاح، ولكنه هدد مسؤولًا في الدوائر الخدماتية بإطلاق النار عليه، مبينًا أن أعضاء المناطق يقدمون طلبات إلى الدوائر الخدماتية؛ للحصول على الخدمات، حيث تخضع لدراسات وتعليمات، ثم يتم متابعتها وفقًا لأولوياتها مع مدراء ومسؤولي البلدية، ثم تنفّذ بناء على تسلسل زمني.

وتابع أن ”البلدية حلت المشكلة وديًا مع المسؤول في الدوائر الخدماتية“، وأبلغت رئيس اللجنة المحلية، بتحويل ملف العضو ذاته، إلى وزارة الإدارة المحلية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه، مع التهديد بفصله والاستعاضة عنه بعضو آخر.