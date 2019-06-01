أنباء عن رفع أسعار الوقود في مصر خلال عيد الفطر

كشف مصدر في وزارة البترول المصرية عن نية الحكومة رفع أسعار الوقود خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيو الجاري.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إن ”الحكومة تنوي تحرير أسعار الوقود أوكتان 92 و95 الذي تستخدمه شرائح عالي ومتوسطي الدخل نهائيًا، وزيادة أسعار بنزين أوكتان 80 بنسبة ضئيلة وفق تعليمات القيادة السياسية، لتخفيف وطأة رفع الدعم عن محدودي الدخل“. ويستخدم 55% من الشعب المصري وقود أوكتان 80 وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة البترول.

وأشار المصدر إلى ”رفع أسعار بنزين 92 و80 تمهيدًا لإلغائها وإحلال بنزين 95 و87 عوضًا عنها؛ لتقليل الأضرار البيئية من بنزين 80 الذي لا تستخدمه سوى 3 دول حول العالم فقط، وهو يقلل من العمر الافتراضي لمحرك السيارة“.

وكان وزير البترول طارق الملا قد قال إنّ مصر تسعى لتحسين درجة الأوكتان، بإضافة أوكتان عالٍ ليصبح 86 أو 87، مشيرًا إلى أن الوزارة تريد تقديم أعلى جودة وليس الغرض رفع الأسعار فقط.

وأوضح الملا خلال لقاء تلفزيوني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن ”استهلاك البنزين انخفض بمعدل 3% فقط عقب رفع الدعم عن الطاقة في حزيران/يونيو الماضي، إضافة إلى حدوث انخفاض كبير في استهلاك المازوت، بعد توجه محطات الكهرباء لاستهلاك الغاز الطبيعي“.