مي العيدان تكذّب كاظم الساهر بشأن إلغاء حفله في السعودية‎

كذّبت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنان العراقي كاظم الساهر، بشأن السبب الذي دفعه لإلغاء حفله في ”موسم الرياض“في السعودية، وهو تضامنه مع الأحداث الجارية في العراق حاليًا.
وقالت العيدان، عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“:“زين، الحمد الله طلع عندك إحساس.. ليش ما تقول الصح إنك ما تقدر تحضر عشان الأزمة القطرية اللي صار لها أكثر من 3 سنوات مو لأنه العراق يمر بأزمة، مو من الثمانينيات والعراق ما تخلص أزماته، حربان، وموت، وكيماوي، وحصار، وإرهاب ، وزرقاوي، وزفتاوي، وتفجيرات يومية“.
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زين الحمدالله طلع عندك احساس . . ليش ما تقول الصج انك ماتقدر اتحضر عشان الازمه القطريه اللي صار لها اكثر من ٣ سنوات مو لان العراق يمر ب ازمه مو من الثمانينات و العراق ما اتخلص ازماته حربين و موت و كيماوي و حصار و ارهاب و زرقاوي و زفتاوي و تفجيرات يوميه و كل يوم يموت العشرات غير أزماتهم الكهربا والماديات و الوضايف خلك مره وحده بعمرك صريح لا أتلف و أدور لان مكشوفه حدها . . لو فيك خير سوي حفله بالعراق وحط ريعها للولاد الشهداء بس ادري ما انسويها يا قيصر بدون عرش ???????? #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #هنادي_الكندري
وواصلت العيدان الهجوم على كاظم قائلة:“كل يوم يموت العشرات غير أزمات الكهرباء والماديات والوظائف، خلك مرة واحدة بعمرك صريحًا لا تلف ولا تدور لأنها مكشوفة وحدها.. لو فيك خير سوي حفلة في العراق وحط ريعها لأولاد الشهداء، بس أدري ما تسويها يا قيصر بدون عرش“.
وكانت الصفحة الرسمية للفنان العراقي كاظم الساهر أعلنت عبر ”تويتر“، عن إلغاء حفله المنتظر في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، وذلك بسبب الأحداث الجارية في العراق، والذي يشهد تظاهرات شعبية هذه الأيام.
نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظرًا للظروف الراهنة في العراق الحبيب، نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم.#العراق #كاظم_الساهر
— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) December 2, 2019