بسبب أحداث العراق.. إلغاء حفل كاظم الساهر في ”موسم الرياض“

أعلنت صفحة عشاق كاظم الساهر عبر موقع التغريدات ”تويتر“ والمعنية بأخبار كاظم الساهر الفنية، عن إلغاء حفله في المملكة العربية السعودية، الذي كان مقررًا له يوم 14 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات ”موسم الرياض“.

وكتبت الصفحة في التغريدة قائلةً: ”القيصر كاظم الساهر يلغي حفل موسم الرياض 2019 في 14 ديسمبر بسبب ما يحدث في العراق“.

القيصر #كاظم_الساهر يلغي حفل #موسم_الرياض_2019 في 14 ديسمبر بسبب ما يحدث في العراق pic.twitter.com/YSVqADU4T1 — عشاق كاظم الساهر ???? (@kadimalsaherfan) December 2, 2019

وحذفت الصفحة الرسمية الموثقة للفنان كاظم الساهر عبر موقع ”فيسبوك“، التفاصيل الكاملة والخاصة بالحفل، بعدما كانت منشورة في خاصية ”المناسبات“ على صفحته دون الكشف عن السبب الحقيقي وراء ذلك، فيما تداول الأحداث الجارية في العراق على أنها السبب وراء ذلك وللتضامن مع الشعب العراقي.

وكشفت صفحة حفلات موسم الرياض عبر ”توتير“ كاتبة: ”الفنان كاظم الساهر يلغي الحفل المقرر ضمن حفلات موسم الرياض بتاريخ 14 ديسمبر بسبب الأحداث القائمة في العراق“.

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الفنان كاظم الساهر يلغي الحفل المقرر ضمن حفلات #موسم_الرياض بتاريخ 14 ديسمبر بسبب الأحداث القائمة في العراق pic.twitter.com/aJOY089VeZ — حفلات السعودية| موسم الرياض (@Ksa1Tickets) December 2, 2019

وقد أعرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من إلغاء الحفل خاصة أنهم كانوا ينتظرون هذا الحفل، مشيرين إلى أن الموسم دون كاظم الساهر والفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله لا يعني شيئًا، وأعربت الغالبية الكبرى عن تضامنهم مع كاظم الساهر في إلغاء الحفل خاصة أنه جاء بوازع وطني بسبب الأحداث في العراق.

كبير من يومه القيصر و يكبر اكثر و اكثر بٍأفعاله ????#كاظم_الساهر https://t.co/QdSzM1dFdK — 98||00 (@9800__K) December 2, 2019

وتمنى أحد المتابعين الاستقرار للعراق فقال: ”الأستاذ الرائع جدًا كاظم الساهر رغم أن قرارك بتأجيل أو إلغاء حفل الرياض ضايقنا كثيرًا كثيرًا جدًا، بحجم حبنا وشوقنا لك ولطلّتك على المسرح، ولجميل أعمالك، وفخامة صوتك، لكن تأكد أننا متفهمون لقرارك، ونسأل الله تعالى أن يصلح حال العراق“.

الأستاذ الرائع جدًا #كاظم_الساهر @KadimAlSahirORG

رغم إن قرارك بتأجيل أو إلغاء حفل الرياض ضايقنا كثير، كثير جدًا بحجم حبنا وشوقنا لك ولطلّتك على المسرح، ولجميل أعمالك، وفخامة صوتك. لكن تأكد أننا متفهمين لقرارك، ونسأل الله تعالى أن يصلح حال #العراق

???????????? — ماجد ???????? (@eng_majedharbi) December 2, 2019

يُذكر أن الفنان العراقي كاظم الساهر عاني مؤخرًا من تداول شائعة وفاته إلى أن خرج المكتب الإعلامي عن صمته إزاء هذه الأخبار التي أثارت القلق بين جمهور ”القيصر“ ليتم نفي الخبر تمامًا.