 بسبب أحداث العراق.. إلغاء حفل كاظم الساهر في ”موسم الرياض“ – إرم نيوز‬‎

بسبب أحداث العراق.. إلغاء حفل كاظم الساهر في ”موسم الرياض“

بسبب أحداث العراق.. إلغاء حفل كاظم الساهر في ”موسم الرياض“

المصدر: صلاح حسن – إرم نيوز

أعلنت صفحة عشاق كاظم الساهر عبر موقع التغريدات ”تويتر“ والمعنية بأخبار كاظم الساهر الفنية، عن إلغاء حفله في المملكة العربية السعودية، الذي كان مقررًا له يوم 14 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات ”موسم الرياض“.

وكتبت الصفحة في التغريدة قائلةً: ”القيصر كاظم الساهر يلغي حفل موسم الرياض 2019 في 14 ديسمبر بسبب ما يحدث في العراق“.

وحذفت الصفحة الرسمية الموثقة للفنان كاظم الساهر عبر موقع ”فيسبوك“، التفاصيل الكاملة والخاصة بالحفل، بعدما كانت منشورة في خاصية ”المناسبات“ على صفحته دون الكشف عن السبب الحقيقي وراء ذلك، فيما تداول الأحداث الجارية في العراق على أنها السبب وراء ذلك وللتضامن مع الشعب العراقي.

وكشفت صفحة حفلات موسم الرياض عبر ”توتير“ كاتبة: ”الفنان كاظم الساهر يلغي الحفل المقرر ضمن حفلات موسم الرياض بتاريخ 14 ديسمبر بسبب الأحداث القائمة في العراق“.

وقد أعرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من إلغاء الحفل خاصة أنهم كانوا ينتظرون هذا الحفل، مشيرين إلى أن الموسم دون كاظم الساهر والفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله لا يعني شيئًا، وأعربت الغالبية الكبرى عن تضامنهم مع كاظم الساهر في إلغاء الحفل خاصة أنه جاء بوازع وطني بسبب الأحداث في العراق.

وتمنى أحد المتابعين الاستقرار للعراق فقال: ”الأستاذ الرائع جدًا كاظم الساهر رغم أن قرارك بتأجيل أو إلغاء حفل الرياض ضايقنا كثيرًا كثيرًا جدًا، بحجم حبنا وشوقنا لك ولطلّتك على المسرح، ولجميل أعمالك، وفخامة صوتك، لكن تأكد أننا متفهمون لقرارك، ونسأل الله تعالى أن يصلح حال العراق“.

يُذكر أن الفنان العراقي كاظم الساهر عاني مؤخرًا من تداول شائعة وفاته إلى أن خرج المكتب الإعلامي عن صمته إزاء هذه الأخبار التي أثارت القلق بين جمهور ”القيصر“ ليتم نفي الخبر تمامًا.

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