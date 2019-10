أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

View this post on Instagram

انتشرت اليوم شائعة وفاة #كاظم_الساهر مما أقلق معجبيه و متابعيه، ET بالعربي تواصل مع إدارة أعماله لمعرفة صحة الخبر و نؤكد بأنه الساهر بخير و لا صحة للأخبار المتداولة… ‏www.ETbilarabi.com | #ET_بالعربي