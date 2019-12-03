سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة تضم جنودًا أمريكيين غرب العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي (حكومية) مساء الثلاثاء، عن سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، دون إعطاء تفاصيل أخرى.

لكن مصدرًا أمنيًا عراقيًا قال في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”الصواريخ الخمسة استهدفت المكان المخصص للقوات الأمريكية، داخل قاعدة عين الأسد، ولم تستهدف تواجد القوات العراقية“، لذلك اعتبر أن إطلاق الصواريخ كان دقيقًا ووفق معلومات من داخل القاعدة.

وأشار المصدر إلى أن عملية القصف لم تسفر عن أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية، حيث سقطت الصواريخ في ساحة خالية من أي تواجد مدني أو عسكري، لكنها ضمن الأرض المخصصة للقوات الأمريكية.

وأضاف أن ”القوات الأمريكية أطلقت، فور عملية القصف، عددًا من الطائرات المسيرة لمراقبة الأجواء، وكذلك لمعرفة الجهة التي أطلقت الصواريخ“، كما قامت قوات الأمن العراقي، بشن حملات تفتيش في المناطق القريبة من القاعدة.

وتأتي عملية القصف بعد أيام من زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى القاعدة، ولقائه الجنود الأمريكان، وهو أعلى مسؤول أمريكي يزور العراق منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018.