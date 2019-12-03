 السعودية تلغي ”النطاق الأصفر“ لتوطين وظائف القطاع الخاص

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، إلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في خطوة تستهدف توطين المزيد من وظائف القطاع الخاص لاحتواء العاطلين عن العمل السعوديين فيه.

وقالت الوزارة في بيان لها صدر مساء الثلاثاء، إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أصدر قرارًا وزاريًا يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في ”نطاقات“، و“نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر“.

وسيطبق القرار الجديد في 26 يناير/كانون الثاني من العام المقبل، بحيث تصبح جميع المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر حاليًا، مصنفة في النطاق الأحمر.

وتقول الوزارة إن القرار يستهدف تحفيز المنشآت في النطاق الأصفر للانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى، بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت.

وأطلقت وزارة العمل برنامج ”نطاقات“ قبل سنوات لحث الشركات على توظيف السعوديين مقابل الاستفادة من خدمات الوزارة، حيث تم تخصيص النطاقين الأصفر والأحمر، للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة وتعرف بالنطاقات غير الآمنة، ولاتقدم لهما كامل خدمات الوزارة.

وتقتصر خدمات الوزارة على المنشآت التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر وأعلى، وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل.

وينضم القرار الجديد لمزيد من القرارات وخطط التوطين التي تسير فيها السعودية لإيجاد فرص عمل لمواطنيها من الجنسين في القطاع الخاص، وخفض نسبة البطالة التي تتجاوز 12% في بلد يبلغ عدد مواطنيه نحو 20 مليون نسمة، ويستضيف نحو 13 مليون وافد أجنبي يعمل غالبيتهم في سوق العمل بمهن مختلفة.