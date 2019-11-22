 السعودية.. مزاد لبيع السيارات الفارهة يسجل أرقامًا قياسية تتجاوز الـ 5 ملايين دولار للواحدة‎‎ – إرم نيوز‬‎

السعودية.. مزاد لبيع السيارات الفارهة يسجل أرقامًا قياسية تتجاوز الـ 5 ملايين دولار للواحدة‎‎

السعودية.. مزاد لبيع السيارات الفارهة يسجل أرقامًا قياسية تتجاوز الـ 5 ملايين دولار للواحدة‎‎

المصدر: الرياض - إرم نيوز

حقق مزاد لبيع السيارات الفارهة في السعودية، يوم الجمعة، أرقامًا قياسية، حيث تباع الواحدة بملايين الدولارات في أول نسخة لمعرض السيارات الذي تستضيفه الرياض ضمن سلسلة فعاليات ترفيهية وفنية.

وكشف رئيس هيئة الترفيه، المنظمة للمعرض، تركي آل الشيخ، عن أن أول سيارة نزلت للمزاد بيعت بـ 3.4 مليون دولار، وهي من نوع ”بوغاتي سيرون سبورت“

وبعد دقائق فقط، كسرت سيارة أخرى الرقم ورست على أحد المشترين بـ5.5 مليون دولار، لتكون أغلى سيارة تباع في المزاد حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ومن المتوقع أن تسجل سيارة ذات نسخة وحيدة تحمل اسم ”2030“، في إشارة إلى مشروع التغيير العملاق الذي تعمل عليه المملكة ويحمل اسم ”رؤية 2030″، أعلى سعر بين السيارات المعروضة في المزاد الذي يتنافس فيه رجال أعمال وفنانون ومشاهير من السعودية ومختلف دول العالم.

ويستهدف معرض السيارات الأول من نوعه في السعودية هواة السيارات المعدلة والكلاسيكية والنادرة، حيث يتم عرض 1200 سيارة تحمل تلك المواصفات وتمثل أشهر ماركات السيارات في العالم.

وسيتاح للراغبين شراء أي من السيارات وتسجيلها في المعرض مباشرة، والذي يستمر حتى 26 من الشهر الجاري.

ويقام المعرض في منطقة الجنادرية، حيث تم إعداد مضمار للسيارات ومدرج للجمهور ومواقع للعرض، بحيث يتاح للزوار التقاط الصور مع السيارات التي سيتم بيعها في المعرض الذي يحضره مشاهير عالم السيارات وخبراؤه في العالم.

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الوسومات:
الحكومة السعودية
الرياض
السعودية
السيارات
تاغ
تركي آل الشيخ
رؤية السعودية 2030
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