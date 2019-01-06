بعد بائع الكليجا.. “مزيون الجنادرية” يثير إعجاب السعوديات (فيديو وصور)

بعد بائع الكليجا.. “مزيون الجنادرية” يثير إعجاب السعوديات (فيديو وصور)

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أثار شاب يتواجد في “مهرجان الجنادرية الثقافي” المقام حاليًا في نسخته السنوية الـ33 بالسعودية، إعجاب بنات في المملكة، من زائرات الفعاليات الفنية والترفيهية والتراثية المتنوعة، التي يشهدها المهرجان في تكرار لقصة بائع الكليجا الوسيم، الذي قوبل بردود فعل مشابهة من المعجبات في نسخة العام الماضي.

وبدأت قصة الشاب الذي أطلقت عليه بعض زائرات المهرجان المقام قرب مدينة الرياض، لقب “مزيون الجنادرية” في إشارة لوسامته، عندما صورته بعضهن، ونشرن مقاطع فيديو وصورًا متنوعة يظهر فيها بمواقف ووضعيات مختلفة، بينما تتباين التعليقات حوله، رغم عدد المعجبات.

وفي مقابل عبارات الغزل والإعجاب بالشاب “المزيون” من قبل معجباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كان هناك من أبدين عدم إعجابهن، وقلن إنه لا يرقى لوسامة “بائع الكليجا” الذي كان بطل العام الماضي.

في حين وُجد فريق ثالث ممن يشكك في كون القصة مفتعلة من الشاب “المزيون” ذاته، أو من بعض الفتيات بهدف الإثارة، بجانب انتقادات فريق رابع للتركيز على هكذا قضايا تظهر نساء المملكة مهتمات بقضايا سطحية، ولا تتفق وعاداتهن وتقاليدهن المحافظة على حد وصفهم.

وفي موقع “تويتر” واسع الاستخدام في السعودية، كان الشاب السعودي -فيما يبدو من ملامحه- واحدًا من أكثر المواضيع المثيرة للاهتمام والتفاعل من قبل المغردين في المملكة، رغم تباين الآراء حوله، إذ يحتل الوسم “#مزيون_الجنادريه33” مكانة بارزة في الترند.

وبعد أن أصبح “مزيون الجنادرية” الجديد، الموضوع الأكثر تفاعلًا في تدوينات السعوديين بمواقع التواصل الاجتماعي، تم كشف هويته، وقيل إنه يدعى الدكتور نايف بن محمد ويعمل كوجه إعلاني لإحدى الشركات الطبية التي تبيع المكملات الغذائية في أحد أجنحة المهرجان، إنه فوجئ بكونه محل حديث واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشاب السعودي عبدالله الدبيخي الذي عُرف بلقب “بائع الكليجا”، قد عاش التفاصيل نفسها العام الماضي، قبل أن يصبح محط اهتمام وسائل الإعلام، بما فيها كبرى القنوات التلفزيونية السعودية عندما لفت بوسامته أنظار زائرات المهرجان.

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