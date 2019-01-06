بعد بائع الكليجا.. “مزيون الجنادرية” يثير إعجاب السعوديات (فيديو وصور)

أثار شاب يتواجد في “مهرجان الجنادرية الثقافي” المقام حاليًا في نسخته السنوية الـ33 بالسعودية، إعجاب بنات في المملكة، من زائرات الفعاليات الفنية والترفيهية والتراثية المتنوعة، التي يشهدها المهرجان في تكرار لقصة بائع الكليجا الوسيم، الذي قوبل بردود فعل مشابهة من المعجبات في نسخة العام الماضي.

وبدأت قصة الشاب الذي أطلقت عليه بعض زائرات المهرجان المقام قرب مدينة الرياض، لقب “مزيون الجنادرية” في إشارة لوسامته، عندما صورته بعضهن، ونشرن مقاطع فيديو وصورًا متنوعة يظهر فيها بمواقف ووضعيات مختلفة، بينما تتباين التعليقات حوله، رغم عدد المعجبات.

#مزيون_الجنادريه33 قلبي قلبي قلبي هذا ايشششششششش وش ذا الزين بكره بروح لجنادريه ????❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xjkx4ARADk — غنج (@jl2ei) January 6, 2019

وفي مقابل عبارات الغزل والإعجاب بالشاب “المزيون” من قبل معجباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كان هناك من أبدين عدم إعجابهن، وقلن إنه لا يرقى لوسامة “بائع الكليجا” الذي كان بطل العام الماضي.

#مزيون_الجنادريه33

بنات تبالغووون لو انه مثل ذا قلنا يمكن pic.twitter.com/k5gczbqsUE — هـدئ ???? (@dooshy010) January 5, 2019

#مزيون_الجنادريه33 من المزيون فيهم ؟؟ اذا راعي الكليجا .. رتويت

اذا مزيون الجنادريه .. إعجاب pic.twitter.com/zuPX94J6NR — 3z ???? (@b1b1b666) January 5, 2019

في حين وُجد فريق ثالث ممن يشكك في كون القصة مفتعلة من الشاب “المزيون” ذاته، أو من بعض الفتيات بهدف الإثارة، بجانب انتقادات فريق رابع للتركيز على هكذا قضايا تظهر نساء المملكة مهتمات بقضايا سطحية، ولا تتفق وعاداتهن وتقاليدهن المحافظة على حد وصفهم.

لا تقولبوا المرأة #السعودية في سنابة سخيفة !

السعوديات يشرفونا في كل محفل وعلى كافة المستويات والمجالات ومثل هالوسم يستفيد منه جهات وتيارات فكرية من مصلحتها إظهاره وإبرازه وقولبة المرأة السعودية في شكل محدد غير حقيقي ولا يليق بها ولا بإنجازاتها.#الوعي_الفكري #مزيون_الجنادريه33 — د.مها بنت شعلان (@Dr_AlQ_) January 6, 2019

#مزيون_الجنادريه33 يالله ياختي صوريني وانا مدري عشان البضاعه تمشي???????????? pic.twitter.com/uXQuOPOCRM — هنوف (@Hanooffff24) January 5, 2019

وفي موقع “تويتر” واسع الاستخدام في السعودية، كان الشاب السعودي -فيما يبدو من ملامحه- واحدًا من أكثر المواضيع المثيرة للاهتمام والتفاعل من قبل المغردين في المملكة، رغم تباين الآراء حوله، إذ يحتل الوسم “#مزيون_الجنادريه33” مكانة بارزة في الترند.

#مزيون_الجنادريه33 مع فتحات الخشم وهو متشنج عشان يتميلح احسه تنين بيطلع نار هههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/LWAMrgn705 — ميما العتيبي (@maryim55) January 5, 2019

وبعد أن أصبح “مزيون الجنادرية” الجديد، الموضوع الأكثر تفاعلًا في تدوينات السعوديين بمواقع التواصل الاجتماعي، تم كشف هويته، وقيل إنه يدعى الدكتور نايف بن محمد ويعمل كوجه إعلاني لإحدى الشركات الطبية التي تبيع المكملات الغذائية في أحد أجنحة المهرجان، إنه فوجئ بكونه محل حديث واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشاب السعودي عبدالله الدبيخي الذي عُرف بلقب “بائع الكليجا”، قد عاش التفاصيل نفسها العام الماضي، قبل أن يصبح محط اهتمام وسائل الإعلام، بما فيها كبرى القنوات التلفزيونية السعودية عندما لفت بوسامته أنظار زائرات المهرجان.