تركي آل الشيخ يستحوذ على جميع أسهم ألميريا (فيديو)

أعلن نادي ألميريا الإسباني، اليوم الخميس، أن تركي آل الشيخ استحوذ، تقريبًا، على كل أسهم النادي، بعدما رفع نسبة تملكه للنادي لتصل إلى 99.8%.

واستحوذ تركي آل الشيخ قبل أشهر على نسبة من أسهم النادي الإسباني، قبل أن يعلن ألميريا اليوم رسميًا، استحواذ المالك السعودي على جميع أسهمه تقريبًا بنسبة 99.8%.

وأجرى آل الشيخ العديد من التغييرات في الفريق بعدما تولّى رئاسته الصيف الماضي، بجانب تغيير المدير الفني بيدرو إيمانويل الذي تعاقد معه في، أغسطس الماضي، بالإسباني غوتي لاعب ريال مدريد السابق.

????El dueño del Club @turki_alalshikh ha comprado casi la totalidad de las acciones del club sumando ahora mismo un porcentaje del 99,8% del total ???? pic.twitter.com/Aqiajf2wHa — UD Almería (@U_D_Almeria) November 21, 2019

وتأسس نادي ألميريا العام 1989 وينافس في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، واحتل المركز العاشر في الموسم الماضي.

وسبق للنادي الذي يمثل مدينة الأندلس أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6 مواسم.

وخاض آل الشيخ تجربة استثمارية من قبل في نادي بيراميدز المصري الذي اشتراه من مالكه السابق محمود الأسيوطي، وقام بتغيير اسمه من الأسيوطي إلى بيراميدز.

وبدأ الفريق مسيرته في كرة القدم موسم 1989/1990 في الدرجة الخامسة ثم تأهل للدرجة الرابعة موسم 1992/1993 ثم صعد في الموسم التالي 1993/1994 إلى دوري الدرجة الثالثة، وشارك في ذلك الموسم لأول مرة في بطولة كأس الملك.

وتأهل فريق ألميريا لدوري الدرجة الثانية موسم 1995/1996، وظل الفريق يتأرجح بين الدرجتين الثانية والثالثة حتى اشتراه ألفونسو جارسيا العام 2003 وقاده إلى التأهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني ”لا ليغا“ موسم 2007/2008 وظل محتفظًا بمقعده بالدوري 4 مواسم متتالية، وهبط ثم عاد في موسم 2013/2014 لكنه هبط في الموسم التالي ولم يصعد بعد.

وكان أفضل ترتيب لفريق ألميريا بالليغا احتلال المركز الثامن في موسم 2007/2008 وكان أفضل نتيجة في كأس الملك التأهل لدور الأربعة موسم 2010/2011.