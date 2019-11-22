السعودية.. العثور على جثة طالب بجوار مدرسته في ظروف غامضة

عثرت أجهزة الأمن في المملكة العربية السعودية، على طالب متوفى بجوار مدرسته، في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، أمس الخميس.

ونقل موقع ”أخبار 24“ المحلي، عن مصادر قولها، إنّ رجال الأمن اكتشفوا عقب وصولهم المكان لمعاينة الجثة، أن هناك آثار كدمات على جثة الطالب، حيث جرى نقل جثمانه للمستشفى.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في ملابسات الواقعة، مرجحة أن يكون سبب الوفاة مشاجرة وقعت خارج أسوار المدرسة، كما فتحت إدارة تعليم جازان بدورها تحقيقًا موسعًا في الواقعة.

فيما لم يتم الكشف عن هوية الطالب ومرحلته الدراسية.