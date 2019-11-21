معلم ابتدائي يتقدم ببلاغ غريب للشرطة السعودية‎

تقدم معلم في إحدى المدارس الابتدائية في مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة، يوم الخميس، ببلاغ غريب للشرطة، كشف فيه عن احتجازه برفقة آخر داخل المدرسة بعد إغلاق الأبواب عليهما بشكل متعمد.

وقالت تقارير محلية إن شرطة الطائف تفاعلت مع البلاغ غير المسبوق الذي ورد بعد انتهاء الدوام المدرسي، وتوجهت إحدى دورياتها نحو المدرسة، لتكتشف بالفعل أن معلماً وكاتباً موجودان داخل المدرسة وقد تم إغلاق الأبواب عليهما.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، عواض الخديدي، تأكيده للحادثة التي بدأت الشرطة تحقيقاتها فيها بعد استدعاء حارس المدرسة ليفتح أبوابها بحضور ممثل عن إدارة تعليم الطائف.

وأضاف الخديدي أن ”القضية تسلمتها الجهات الأمنية للتحقيق في حيثياتها، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، قولها إن خلافات نشأت بين المُعلم وإدارة المدرسة، هي السبب في إقدام وكيل المدرسة على إغلاق أبوابها على المعلم والكاتب الذي برفقته، ويتم متابعتها والنظر فيها من قبل الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف.

وعادة ما تدور الخلافات وحتى المشاجرات المتعلقة بالمدارس، حول الطلاب فيما بينهم، أو بين ذويهم والمعلمين، ومن النادر أن تظهر خلافات المعلمين للعلن بهذا الشكل.