جنبلاط: انتهى عهد ”اتفاق الطائف“ وغرقنا جميعًا

قال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، إن عهد الرئيس ميشال عون وكذلك اتفاق الطائف (الذي شكل دستورًا للمصالحة الوطنية في أعقاب الحرب الأهلية) ”قد انتهيا“.

جاءت تصريحات جنبلاط في أعقاب إعلانه قرارًا سابقًا بالانضمام إلى الحراك الشعبي في لبنان.

ونصح زعيم الحزب التقدمي رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعدم رئاسة الحكومة الجديدة، قائلًا: ”قلت له دعهم يحكموا حتى بوزارة من لون واحد“.

وعندما سألته قناة ”إم تي في“ اللبنانية، مساء أمس، عن ما إذا كان وزير الخارجية جبران باسيل سيكون من بين الوزراء الجدد، أجاب جنبلاط: ”أعتقد أن بعض الوجوه قد انتهت“.

وكشف أن حزب الله لم يضغط عليه لإبقاء وزراء حزبه في حكومة الحريري، مضيفًا: ”لقد أبديت تضامنًا مع الحريري حتى استقال، وغرقنا جميعًا“.

وتابع: ”لقد انتهى عهد الرئيس في الشوارع. مضيفًا أنه لا يتفق مع حزب الله على أن ”معظم ما يجري في الشوارع هو مؤامرة“، قائلًا: ”الناس يعبرون بصدق عن رغبتهم في التغيير. لماذا نعيد السياسيين الذين اهترأوا وتحكّم فيهم الصدأ الفكري؟“.