”روتانا“ تغضب الجماهير باحتكار ”ليلة سهم“

أ ثارت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات غضب الجمهور بسبب قيامها بالتبليغ عن حسابات في تويتر نشرت فيديو من حفلاتها بحجة حقوق الملكية، مما أدى إلى التهديد بإغلاق عدد من الحسابات. وأثار هذا التصرف من روتانا، موجة من الغضب والجدل بين رواد تويتر خاصة، مُعتبرين أنه تصرف غير مهني ولا احترافي، خاصة أنهم يساهمون بنشر مقاطع من الحفلات التي تعود على روتانا بمشاهدات ضخمة. وأطلق رواد تويتر "هاشتاغ" يحمل اسم #روتانا_تتسلط_على_حسابات_تويتر، وتصدر الهاشتاغ قائمة الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية. وعبر رواد تويتر غن غضبهم من ذلك التصرف مُعلقين أن من حق أي إنسان يستمتع في أي حفلة أن يشارك بها وينشر مقاطع الفيديو، وأن ما قامت به الشركة تصرف غير احترافي، فيما رأى البعض أن تصوير الحفلات هو نوع من أنواع الترويج للشركة، وأن تبليغها عن الحسابات يدل على عدم إدراك لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي. وتعرض عدد من الجمهور الذين تواجدوا في ليلة "سهم" الغنائية التي أُقيمت ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة عدد من الفنانيين، بتنظيم وإشراف شركة روتانا، لمشاكل وتعطيل في حساباتهم بسبب نشرهم صور وفيديوهات من الحفل الذي نقلته روتانا عبر شاشاتها.