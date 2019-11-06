”روتانا“ تغضب الجماهير باحتكار ”ليلة سهم“

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي ”هاشتاغًا“ غاضبًا ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات السعودية، أسموه ”روتانا تتسلط على حسابات تويتر“، موجهين اتهامات إلى الشركة بتهديدها بمعاقبة كل من يستخدم أي فيديوهات من ليلة ”سهم“ على حسابه الشخصي، وتهديدها بغلق حسابه.

واتهم المغردون على ”تويتر“، شركة روتانا، بالتسلط والاحتكار، ليس لأرشيف وأغاني الفنانين فقط، بل والحفلات التي ترعاها أيضًا، منددين بقرارات الشركة، التي لم ترد حتى الآن على حالة الغضب التي فجرها متابعو السوشيال ميديا.

وغرّد بعضهم قائلًا: ”تسلط روتانا واحتكارها لأرشيف وأغاني الفنانين يصل إلى إيقاف حسابات كل من يصور تصويرًا شخصيًا داخل حفلة ليلة سهم، وكل حساب ناقل من قناة روتانا للتغطية“.

وأعرب أحد المغردين عن فشل تنظيم ليلة سهم، قائلًا: ”تنظيم فاشل لأبعد درجة.. حذف جميع الأغاني من تطبيق أنغامي هذا غير بلاغات الساوند كلاود.. روتانا حرفيًا قاعدين يكرهوننا بالأغاني الواحد حتى صار صعب يوصل للأغنية اللي يبيها“.

وعلّق آخر: ”لو روتانا تنزل الحفلات أول بأول محد بيصور ويوثق أي حفلة لكم.. بس أغلبية الحفلات حتى الآن ما شفناها معقول حفلات السعودية من ٢٠١٧ حتى ٢٠١٩ ما شفنا أي حفلة لبعض الفنانين حتى الآن“.

ونقل أحد المغردين صورة من حسابات تعرضت للغلق، قائلًا: ”بعض الحسابات التي حاولت نقل مشاهد من حفل ليلة سهم وتغطيته، قالوا إن حساباتهم تعرضت للإيقاف من قبل روتانا بسبب احتكارها لتغطية الحفل“.

جدير بالذكر أن تذاكر حفلة ”ليلة سهم“ أضخم سهرة غنائية في موسم الرياض، كانت قد نفدت بعد إقبال غير مسبوق، بمجرد طرحها مسجلةً رقمًا قياسيًّا في الإقبال على تذاكر حفلةٍ غنائية؛ نظرًا لمشاركة كبار نجوم الأغنية الخليجية والعربية فيها، وما يتميز به سهم من مكانة موسيقية عالية، حيث غنى من إبداعاته أهم فناني الخليج والوطن العربي، وحققت ألحانه نجاحات باهرة.

وخلال الأيام الماضية تدافع عدد كبير باتجاه نقاط البيع للحصول على التذاكر، ما أجبر اللجنة المنظمة على بيعها إلكترونيًا تفاديًا للمشاكل والتي نفذت في الحال، بعد أن تعرّضوا لانتقاد كبير بسبب سوء التنظيم الذي صاحب نقاط البيع.

وشارك في الحفل كل من: رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك، أميمة طالب، ويقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، بتنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

يُشار إلى أن ليلة سهم الطربية أقيمت بنسختها الأولى ضمن حفلات موسم جدة، وحققت نجاحًا كبيرًا ونفدت تذاكرها في وقت مبكر، كما وصل اسم الحفلة للترند في السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.