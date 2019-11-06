بالصور.. شاهد أول نشاط ميداني للقوات السعودية في شوارع عدن

نفوذ جنود من الجيش السعودي بأولى عملياتهم في شوارع مدينة عدن اليمنية، التي وصلت إليها قوات من الممكلة مؤخرًا بدل القوات الإماراتية في إطارات ترتيبات من التحالف العربي لدعم الشرعية.

ووثقت الصور عقد ضباط سعوديين لاجتماع مع بعض العاملين في مستشفى عدن، على هامش تسليم معدات طبية، في حين لوحظ انتشار أمني خارج المستشفى لحظة تقديم المساعدة.

وشوهدت مدرعات سعودية مصفحة، وهي تنتشر في شوارع عدن، بينما كان الضباط يجوبون الشوارع للاطلاع على تفاصيل عملية الانتشار.

واشرف الجنود على تسليم مساعدات طبية مقدمة من المملكة.

وجاء تقديم هذه المساعدات الطبية لمستشفى عدن، بعد يوم واحد من توقيع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على ”اتفاق الرياض”، الذي يتضمن أطرًا سياسية وأمنية واقتصادية؛ لإنهاء التوترات بين الجانبين.

ووقع الاتفاق الذي حضر مراسيمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وعن الحكومة اليمنية نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي، وعن المجلس الانتقالي عضو المجلس ناصر الخبجي.

وكانت وحدات من القوات السعودية قد تسلمت مؤخرًا مهمة تأمين مدينة عدن من نظيرتها الإماراتية التي انسحبت بعد 4 أعوام من تحرير وتأمين العاصمة اليمنية المؤقتة.