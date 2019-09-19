بعد 4 سنوات.. تركي آل الشيخ يُنهي خلافات عمرو دياب وروتانا بالتصالح

شارك الفنان المصري عمرو دياب جمهوره عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“ بيانًا أعلن فيه عن تصالحه مع شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، بعد تدخل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكشف البيان إنهاء كافة النزاعات القضائية بين ”دياب“ وروتانا، بعد خلافات بينهما استمرت في القضاء مدة 4 سنوات.

وتم التصالح بشكل رسمي في مكتب أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض، وذلك بصفته وكيلًا عن المطرب المصري عمرو دياب، حيث شارك المحامي صورة جمعته بأطراف التصالح بعد إنهاء الخلافات.

يذكر أن خلافات عمرو دياب وروتانا تعود لعام 2015، بعد اتهام عمرو دياب للشركة بأنها لم تلتزم بتعاقداتها معه، وأصدر الطرفان بيانات صحفية تشير لعدم التزام كلاهما مع الآخر، فيما أقامت روتانا دعوى قضائية طالبت بإلزام عمرو دياب بسداد قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد، بسبب إخلاله بالتزاماته الواردة في بنود التعاقد.